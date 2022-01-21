Миллионные зарплаты: сколько получают директора государственных банков в Украине

Стало известно, сколько зарабатывают руководители четырех крупнейших государственных банков Украины. Их заработки только за декабрь 2021 составили от 900 тысяч до 16,6 миллионов гривен. Об этом пишет издание "Украинские новости", передают "Комментарии".

Зарплата директора банка в Украине. Фото из открытых источников

Самую большую зарплату среди главных государственных банкиров страны получил Андрей Кравец. Он возглавляет "Укргазбанк". Ему насчитали 16,6 миллиона гривен. После уплаты всех налогов, на руки Кравец получил 13,289 млн. грн. Добавим, что первый заместитель главы "Укргазбанка" получил зарплату в размере 9,738 млн грн.

На втором месте по зарплате – руководитель "ПриватБанка" Герхард Беш. Его заработок в декабре был в разы ниже. Ему насчитали 1,9 млн грн, с которой налогов было отчислено 411 тысяч гривен. Все пять заместителей Боша также получают миллионные зарплаты в размере от 1 до 1,6 млн грн.

Чуть меньше зарабатывает глава "Ощадбанка". Сергей Наумов получил в декабре 1,321 млн грн, из которых 257 тысяч было вычислено в виде налогов.



Меньше всего среди руководителей госбанков Украины заработал в декабре и.о. главы правления Государственного экспортно-импортного банка Сергей Ермаков. Ему заплатили 971 тысячу гривен, с которой высчитали 189 тысяч гривен налогов.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за решение, обязывающее государственные компании рассекречивать зарплаты своих руководителей. Эти данные компании должны быть опубликованны на сайте ежемесячно до 5 числа.

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