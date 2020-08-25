Миллиарды гривен - на новую минималку: на сколько повысят зарплаты украинцам

На сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за повышение минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 гривен. Это на 277 гривен больше, чем сейчас, сообщает “РБК-Украина”.

Отметим, что за проект закона №3963, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении проголосовали 326 народных избранников, а во втором и в целом – 295. Как объяснил, представляя законопроект в Раде, министр финансов Сергей Марченко, для реализации этого в проекте предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд гривен за счет экономии расходов на обслуживание государственного долга в сумме 3,5 млрд гривен.

Напомним, сегодня, 25 августа, началась внеочередная сессия парламента. Что в планах команды власти может пойти не так, а также какие еще "презенты" могут Владимир Зеленский и "Слуга народа" сделать в преддверии выборов - на эти и многие другие вопросы в эксклюзиве “Комментариев” ответили эксперты.



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