Милая толстушка вышла на улицу в мини-юбке, но прохожие высмеяли ее

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Хмільовська Інна
Известная блогерша Ханна Вудхемс вышла на улицу в короткой юбке и была осмеяна прохожими. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Милая толстушка. Фото TikTok
В своем аккаунте девушка делиться действенными методами, как похудеть и привести себя в форму за короткий срок. По словам героини материала, в 2022 году у нее свадьба, поэтому она планирует привести себя в хорошую форму, чтобы выглядеть безупречно. В одном из видео девушка рассказала, что она смогла уже сбросить 38 килограммов. На размещенном видео она запечатлела себя в спортивной толстовке и клетчатой юбке, а сверху джинсовая куртка черного цвета.
Следом Вудхемс выставила еще один ролик, в котором призналась, что после прогулки в короткой юбке прохожие начали оскорблять ее за внешний вид.
Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под публикацией.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев. 44-летний Сингх рассказал, который весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что он не мог подобрать нормальную одежду и выглядел не очень презентабельно.
Каждый день он старается выходить на 10 км пробежку и на час-два йоги. Теперь мужчина может поделиться советом для желающих скинуть лишний вес, по его словам, фигура зависит от фитнеса на 80% и от того, что вы едите, — на 20%.
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