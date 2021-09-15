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Милая толстушка вышла на улицу в мини-юбке, но прохожие высмеяли ее

Полная блогерша вышла в свет в открытой одежде и была осмеяна прохожими

сегодня, 22:00
Автор:

Хмільовська Інна

Известная блогерша Ханна Вудхемс вышла на улицу в короткой юбке и была осмеяна прохожими. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Милая толстушка вышла на улицу в мини-юбке, но прохожие высмеяли ее

Милая толстушка. Фото TikTok

В своем аккаунте девушка делиться действенными методами, как похудеть и привести себя в форму за короткий срок. По словам героини материала, в 2022 году у нее свадьба, поэтому она планирует привести себя в хорошую форму, чтобы выглядеть безупречно. В одном из видео девушка рассказала, что она смогла уже сбросить 38 килограммов. На размещенном видео она запечатлела себя в спортивной толстовке и клетчатой юбке, а сверху джинсовая куртка черного цвета.

Следом Вудхемс выставила еще один ролик, в котором призналась, что после прогулки в короткой юбке прохожие начали оскорблять ее за внешний вид.

Милая толстушка вышла на улицу в мини-юбке, но прохожие высмеяли ее - фото 2

"Сегодня я была пристыжена за свою внешность. Я была в шоке и не знала, что ответить. Я нарядилась в открытую одежду, поскольку почувствовала уверенность в себе после потери 38 килограммов, однако вновь ощутила себя на 133 килограмма", — поделилась девушка в слезах.

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под публикацией.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что мужчина рассказал секрет похудения на 20 килограммов за семь месяцев44-летний Сингх рассказал, который весил 95,5 килограмма и переживал из-за того, что он не мог подобрать нормальную одежду и выглядел не очень презентабельно. 

Каждый день он старается выходить на 10 км пробежку и на час-два йоги. Теперь мужчина может поделиться советом для желающих скинуть лишний вес, по его словам, фигура зависит от фитнеса на 80% и от того, что вы едите, — на 20%.


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Источник: https://www.tiktok.com/@hannahwoodhams7/video/6954414020422012165?_d=secCgYIASAHKAESPgo8irK4FHpDDonm0iWkoJ6zhOpwhJH9W9evhhS7n46RutvDWuTdKNIesDnIhuFgZ1bQ%2B0wJfgZpehwmL73kGgA%3D&checksum=cf1fa607106cc5807bd9ac4540a480ec35a5ca7036b62b34cef68cb8db0abd89&lang
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