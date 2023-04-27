Микитась требует остановить хищение миллиардов на строительстве Подольского моста

Владелец Укрбуда Максим Микитась обратился к Президенту Украины и антикоррупционным органам по поводу хищения миллиардов гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Экснардеп требует провести тщательное расследование злоупотреблений и нарушений при строительстве этого инфраструктурного объекта. Он раскрывает схему накруток, которая действовала там в последние годы, и, в частности, утверждает, что "моста как нет, так и не будет", но есть долги, которые в дальнейшем продолжают штамповать из-за подписания актов выполненных работ. Он утверждает, что "на этой неделе киевские чиновники собираются одним траншем оплатить якобы долг на 1 млрд грн перед печально известным генподрядчиком "Экостройтрейд" по Подольско-Воскресенскому мосту. Деньги просто выводят!"

Фото: КМДА

Микитась в посте на именном ТГ канале описывает схему злоупотреблений бюджетными средствами и отмечает, что именно сейчас, во время войны, "предпринимается попытка украсть очередной миллиард гривен". Заявитель, в частности, просит вмешаться в эту ситуацию НАБУ: "Еще не утихли страсти вокруг обысков по выведению 533 млн грн на строительство метро оплаченных КГГА авансами осенью 2022 года, как за ними вслед вбрасывается очередной миллиард. К сожалению, НАБУ и по Киевскому метро и по Подольскому мосту — двум главным столичным ТОП объектам коррупции и краж в особо крупных размерах — почему-то молчит На метро в Киеве украдено 4 миллиарда, из них 533 млн уже во время войны! По Подольскому мосту только за 2021 год выведено более 2 миллиардов гривен. — И такой процесс продолжается ежегодно! НАБУ сейчас активно работает по Коболеву, Пивоварскому, в Одессе и т.д., а у себя под носом в Киеве разграбление на миллиарды не замечает. Экобудтрейд" ушло 4 миллиарда гривен (170 млн долларов). Моста до сих пор нет, а долги за него остались на миллиарды гривен. Утверждаю: моста нет и не будет, а акты выполненных работ продолжают подписываться заказчиком на миллиарды гривен".

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Экснардеп подчеркивает, что "сейчас есть большие надежды на нового директора НАБУ. Поэтому я хочу профессионально, изнутри, показать откуда акты на миллиарды, кто в судьбе и откуда прибыль 500-700%! Смотреть надо НОУ-ХАУ — "единичные расценки" на работу! "Единичные", потому что принимаются в исключительных случаях – когда нужно применить надуникальную технику и надуникальное "НОУ-ХАУ". Оказывается, весь процесс строительства Подольского моста в 2020-2021 гг. – это полное надуникальное "НОУ-ХАУ" с применением уникальной техники, которую никто не видел. Применение НОУ-ХАУ и тиражирование актов выполненных работ на миллиарды начато с приходом в "Экостройтрейд" Комарницкого и Блинова. Комарницкий обеспечил взаимодействие с администрацией города и бесконтрольное финансирование. А Блинов организацию и подписание актов с Заказчиком – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" и утверждение смет, а именно, в первую очередь, "единичных расценок" в ГП "Укргосэкспертиза".

Владелец Укрбуда объясняет, что "схема проста: разрабатывается проект (ПОС, ППР, технологическая карта), куда искусственно вставляется якобы уникальная техника и технология, которая не предусмотрена Государственно-строительными нормами. По иронии, внедряется якобы для сокращения сроков строительства и экономии бюджета. Этот новый проект соглашается подписью представителя Заказчика — КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, именно это Герману Блинову сделать было не трудно — ведь практически весь 2022 директор КП — Заказчик — Р. Лисневский постоянно проживал под одной крышей в доме Германа Блинова по новообуховской трассе. можно подтвердить сотами телефонов и свидетелями. После "такого" согласования заказчиком фактически уже сами работники Экобудтрейда рисуют под себя стоимость маш/часов исходя из в разы завышенной стоимости задействованных механизмов и стоимость люд/часов с якобы привлечением персонала с уникальной специальностью и соответственно оплатой в десятки тысяч долларов Эти "единичные расценки" утверждаются ГП "Укргосэкспертизы". Конечно, не бесплатно – 3% от сметы. И, от обычных свай до монтирования вант на мосту – все это "единичные расценки", разработанные не Министерствами и Государственными Научно-исследовательскими институтами, а самим генподрядчиком для себя с прибылью 500-700%. И весь Подольско-Воскресенский мост – это сплошное НОУ-ХАУ как украсть миллиарды. С остальными такие акты выполненных работ "Экобудтрейд" может из-под одеяла доставать на бесконечные миллиарды, а мосту так и не будет!

Кстати, где еще мы видим ООО "Экобудтрейд", кроме как на Подольском мосту в Киеве? Где мы еще слышим о Германе Блинове? Блинов связан только с двумя проектами – Подольский мост и бесконечное строительство двух станций метро в Киеве! Итак, сейчас во время дефицита бюджета Киева в миллиарды гривен, когда военным не из чего платить доплаты в 30 тыс. грн. – готовится выплата миллиарда "нарисованных" (!) коррумпированных (!) искусственных (!) долгов по Подольско-Воскресенскому мосту! Что-то из этих денег в виде откатов возвращается, остальные — 3% ГП "Укргосэкспертизе", 3% — Р. Лисневский — директор Заказчик и остаток с 1 млрд грн. – примерно 800 млн грн. распределяется между Комарницким и Блиновым и идет дальше. Могу еще многое рассказать о проживающих в 2022 году под одной крышей вместе с Блиновым директорами КП".

"Отдельно прошу посольство США обратить внимание на своего гражданина Германа Блинова, ведь он сдал украинский паспорт и имеет только гражданство США, при этом паразитируя на бюджете Украины и безнаказанно разворовывая его. Обращаюсь к Президенту Украины, мэру Кличко, НАБУ – не допустить дальнейшего дерзкого и циничного разграбления городских и государственных бюджетов и провести всестороннее расследование растрат государственных средств при строительстве Подольско-Воскресенского моста!", — резюмировал в своем обращении Микитась.