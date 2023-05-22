logo

BTC/USD

26852.16

ETH/USD

1817.07

LTC/USD

91.04

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Микитась сообщил о попытках рейдеров продать ворованный офис "Укрбуда"
commentss НОВОСТИ Все новости

Микитась сообщил о попытках рейдеров продать ворованный офис "Укрбуда"

Максим Микитась рассказал о непосредственных исполнителях преступной сделки

сегодня, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Владелец "Укрбуда" Максим Микитась сообщил правоохранительным органам о преступлении – рейдеры пытаются от его имени продать украденный офис "Укрстроя". Об этом экс-нардеп написал в своем ТГ канале.

Микитась сообщил о попытках рейдеров продать ворованный офис "Укрбуда"

Максим Никитась (фото из открытых источников)

В частности, в своем заявлении Микитась утверждает, что ему стало известно, что определенные лица пытаются от моего имени продать офис "Укрбуда" за 4 млн. долларов США. Он расположен в здании по ул. Пушкинской, 27 в Киеве, что напротив отеля "Премьер Дворец". Экс-нардеп объясняет, что считает необходимым "предупредить потенциальных покупателей, что это офисное помещение было похищено рейдерским путем в 2019 году. Сейчас центральным аппаратом ДБР по этому поводу расследуется уголовное дело, в рамках которого уже 4 лицам сообщено о подозрении. В частности, и бывшему генеральному директору "Укрбуда" Олегу Майбороде — он объявлен в розыск".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


О непосредственных исполнителях преступной сделки именно сейчас в заявлении Максима Микитася говорится следующее: "Продать от моего имени, а точнее, извиняюсь за жаргон, "впарить", собирается группировка известных рейдеров во главе с гражданином РФ Анваром Фарукшиным. В настоящее время есть решение о его депортации в связи с занятием рейдерской деятельностью. Также в криминале задействован Сергей Лещенко по прозвищу Леший, Сергей Клец и Игорь Дьячок, супруги Бронистовский Сергей и Демченко Ирина".

В конце своего сообщения владелец "Укрбуда" призвал потенциальных покупателей к ответственному поведению, — "рекомендую задуматься, стоит ли за 4 млн. долларов США покупать сплошную проблему и головную боль. С возможностью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности и потери приобретенного, ворованного у меня актива "Укрбуда".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!