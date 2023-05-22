Микитась сообщил о попытках рейдеров продать ворованный офис "Укрбуда"

Владелец "Укрбуда" Максим Микитась сообщил правоохранительным органам о преступлении – рейдеры пытаются от его имени продать украденный офис "Укрстроя". Об этом экс-нардеп написал в своем ТГ канале.

Максим Никитась (фото из открытых источников)

В частности, в своем заявлении Микитась утверждает, что ему стало известно, что определенные лица пытаются от моего имени продать офис "Укрбуда" за 4 млн. долларов США. Он расположен в здании по ул. Пушкинской, 27 в Киеве, что напротив отеля "Премьер Дворец". Экс-нардеп объясняет, что считает необходимым "предупредить потенциальных покупателей, что это офисное помещение было похищено рейдерским путем в 2019 году. Сейчас центральным аппаратом ДБР по этому поводу расследуется уголовное дело, в рамках которого уже 4 лицам сообщено о подозрении. В частности, и бывшему генеральному директору "Укрбуда" Олегу Майбороде — он объявлен в розыск".

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О непосредственных исполнителях преступной сделки именно сейчас в заявлении Максима Микитася говорится следующее: "Продать от моего имени, а точнее, извиняюсь за жаргон, "впарить", собирается группировка известных рейдеров во главе с гражданином РФ Анваром Фарукшиным. В настоящее время есть решение о его депортации в связи с занятием рейдерской деятельностью. Также в криминале задействован Сергей Лещенко по прозвищу Леший, Сергей Клец и Игорь Дьячок, супруги Бронистовский Сергей и Демченко Ирина".

В конце своего сообщения владелец "Укрбуда" призвал потенциальных покупателей к ответственному поведению, — "рекомендую задуматься, стоит ли за 4 млн. долларов США покупать сплошную проблему и головную боль. С возможностью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности и потери приобретенного, ворованного у меня актива "Укрбуда".