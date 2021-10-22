Михаил Радуцкий: в состоянии войны ослабление Украины за счет пандемии на руку агрессору

Советник президента и нардеп Михаил Радуцкий, фото из открытых источников

Во время передачи "Гончаренко рулит" Михаил Радуцкий, советник президента и председатель комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования признался, что если бы сейчас ему пришлось снова выбирать идти ли в политику, то он бы не пошел. Также народный депутат сообщил, что он дважды вакцинирован AstraZeneca и призвал украинцев сделать прививку.

"Как сегодня показывает практика, нет проблем с наличием вакцин, но есть проблемы с вакцинацией. Не буду давать оценку информационной политике относительно вакцинации. Но какая еще страна может похвастаться, что имеет 10-12 млн доз вакцины. У нас есть постоянный остаток. Я надеюсь, что люди не позволят уничтожить эту вакцину (через истечения срока годности — ред.). Теперь есть другая тенденция — стало больше людей, которые хотят вакцинироваться. Сегодня нас обвиняют — почему очереди стоят в центрах вакцинации? ", — говорит Михаил Радуцкий.

Также депутат поблагодарил прежнюю власть за ГП "Медицинские закупки", потому что это, по его мнению, лучшее наследство от прошлого правительства. Работу Виктора Ляшка на должности министра здравоохранения он оценил довольно высоко, ведь у депутатов не было до него никаких замечаний.

О локдауне речь не идет, убежден Радуцкий, Украина будет придерживаться адаптивного карантина. Напомним, что сейчас 5 областей в "красной" зоне.

Гость передачи подчеркнул, что карантин работает, а в том, что мало вакцинированных, то винить некого, кроме себя.

Политик считает, что антивакцинальные настроения распространяют, чтобы ослабить страну. Нардеп отметил, что в Канаде тоже есть антивакцинаторы, но это в основном русскоязычные, которые любят смотреть российское спутниковое телевидение.

"К сожалению, это антиваксовська кампания. В прошлом месяце СБУ разоблачила две ботофермы, которые финансировались от нашего северного соседа, занимавшиеся антивакцинальной кампанией. У меня вернулся один из коллег, который был в Канаде. Говорит, что антивакцинаторы есть и в Канаде. Это люди, которые любят смотреть российское телевидение. Я не понимаю зачем им это в Канаде, но зачем им это в Украине — я понимаю. В состоянии необъявленной войны, которую Россия ведет против Украины, ослабление страны, в том числе и за счет пандемии понятно для чего ", — отметил политик.

Нардеп вспомнил, что было много вопросов в начале прививочной кампании в Украине относительно российской вакцины, которую предлагала Россия и почему не открыли производство по их технологии. Однако, Радуцкий отмечает, что российская вакцина до сих пор нигде не зарегистрирована в мире и не признана международными организациями по защите здоровья.

Напомним, что Евросоюз внес Украину в перечень стран с уровнем повышенной опасности из-за вспышки болезни.

Алексей Гончаренко рассказал, что ему жалуются о том, что украинцы не могут получить справку, хотя они переболели, а вакцинацию им делать ни к чему. Такая справка должна выдаваться семейным врачом на полгода. До сих пор нет процедуры, чтобы человека внесли в электронную систему и он получил тоже сертификат, и показывал его по требования. Если такого сертификата не будут вводить, то справку тоже лучше бы сделать в "Дии", убежден Алексей Гончаренко. Председатель комитета сказал, что будет разговаривать с Михаилом Федоровым, чтобы справку о перенесенной болезни внесли в "Действие".

Как сообщал портал "Комментарии", Кузин рассказал, будет ли в Украине полный локдаун.







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