MH17: Кабмин Нидерландов не видит вины Украины в незакрытии неба над Донбассом летом 2014 года

Вывод, который предоставил Кабмин Нидерландов о незакрытии Украиной воздушного пространства летом 2014 года, когда был сбит Боинг малазийских авиалиний рейса MH17, свидетельствует о том, что украинская власть не осознавала опасности для гражданской авиации. Об этом пишет УП со ссылкой на нидерландское издание NU.

Крушение Boeing MH17 над Донбассом. Фото: открытые источники

Этот вывод Правительство Нидерландов сделало, основываясь на отчете Фонда безопасности полетов, в котором были проанализированы 34 случая катастроф гражданских самолетов над зонами конфликтов.

"Было установлено недостаточное количество фактов, которые бы указывали на то, что украинская власть, которая несла ответственность в тот период за безопасность гражданской авиации над Восточной Украиной, знала об угрозе общественной авиации на еще какой-то части воздушного пространства, кроме той, которая уже была закрыта в то время, или могла о ней знать ", — говорится на 176 страницах отчета Фонда.

Исходя из этих выводов Кабмин Нидерландов не видит юридических оснований для проведения официального расследования по признанию Украины ответственной за неполное закрытие неба для полетов, когда произошла трагедия.

Анализ был проведен Фондом безопасности полетов по требованию Нижней палаты парламента Нидерландов для внесения понимания о том, какова была роль Украины в падении Боинга MH17. Этот документ не является частью официального расследования и готовился параллельно с ним.

Отмечается, что Кабмин Нидерландов в своем решении опирался не только на этот анализ, но и на информацию, предоставленную Россией и Украиной в ответ на запрос о сотрудничестве от Нидерландов.

Фонд безопасности полетов является международной независимой некоммерческой организацией с главным офисом в Вирджинии, США.



Напомним, Боинг рейса MH17 малазийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, все пассажиры и члены экипажа погибли — всего 298 человек. За три дня до этого неподалеку был сбит боевиками самолет ВСУ Ан-26. Следствие по делу MH17 продолжается. Ранее "Комментарии" сообщали о том, что родственники жертв сбитого самолета требуют компенсации от подозреваемых.



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