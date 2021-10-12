Межрегиональные перевозки по новым правилам: что это значит

Новые правила для областей, находящихся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина, заработают со середины месяца, 21 октября. Об этом сообщается на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.



Правила заработают с 21 октября, фото из открытых источников

Речь идет о перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом пассажиров между областями. К новым правилам отнесли наличие документов о вакцинации. Сертификаты должны иметь работники экипажа, то есть проводники, машинисты, водители и кондукторы автобусов.

Кроме того, сертификаты должны предъявить и все пассажиры, которые хотят ехать в другую область и покупают билеты в кассах.

В перечень необходимых документов, которые нужно предъявить, включили справку или сертификат о том, что человек получил одну прививку для того, чтобы проехать из "желтого" региона в "желтый". Для проезда в другие зоны карантина можно предоставить международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого теста, который сделан не позже чем за 72 часа.

Проехать можно, если предоставить документ в подтверждение того, что человек выздоровел после коронавирусной болезни в виде справки или сертификата в "Дие".



Относительно проезда в городском транспорте и на рейсах внутри области, то такие сертификаты и справки требовать не будут. Не распространяются правила предъявления медицинских документов на детей и несовершеннолетних.



Как сообщал портал "Комментарии", санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как будет работать общественный транспорт в разных зонах карантина. В Министерстве здравоохранения рассказали, как будет работать общественный транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Пока о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

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