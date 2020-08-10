Международные табачные компании подали иск против Украины в международный арбитраж - ЕБА

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Сигареты. Фото: gazeta.ru
Международные табачные компании подали иск к Украине в международный арбитраж. Обжаловать хотят решения и действия Антимонопольного комитета. Ранее тот наложил на них санкции. Официально - за антиконкурентные согласованные действия. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.
Табачные компании заявляют, что защитить свои интересы в Украине они уже не могут.
"Две группы международных табачных компаний уже подали иск против Украины о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие иски в ближайшее время", - говорится в заявлении Ассоциации.
В дальнейшем эти дела будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а судиться компании будут уже не с АМКУ, а с государством Украина. Это может привлечь внимание международного сообщества, сами дела приобретут огласку и могут стать знаковыми для других потенциальных инвесторов, из-за чего иметь крайне негативные последствия для инвестиционного климата Украины, считают представители ЕБА.
Там призывают Правительство Украины вмешаться в ситуацию, чтобы не испортить отношения со стратегическими партнерами, а также не отпугнуть потенциальных инвесторов.
"Правительству нужно отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов иски об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ. Необходимо рассмотреть этот вопрос беспристрастно с соблюдением украинского законодательства и международных договоров", - сообщают представители Европейской бизнес ассоциации.
Они считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний.
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