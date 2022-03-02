Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство, - Мининфраструктуры

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Козлова Альбіна
Украинское правительство отправило почти 50 обращений в правительства морских государств и ассоциаций мира с информацией о том, что РФ начала войну против Украины и нарушает гуманитарное право, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру. В обращениях указано, что наше государство требует остановить сообщение с портами Росси и обслуживание его судов в иностранных портах, то есть закрыть порты для кораблей агрессора. Об этом сообщают на странице Министерства инфраструктуры.
Фото иллюстративное / Pixabay
Министерство готовит распоряжение о запрете плавания в территориальном море Украины, заходить в морские порты Украины судам под флагом Российской Федерации; судам, собственниками, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с Законом Украины "О санкциях").
Украинским судам будет запрещено заходить в порты Российской Федерации. Правительство должно принять решение о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью и закрытии портов Украины для судов под флагом РФ, запрете судозаходов украинских судов в порты РФ, обращении к ИМО с призывом внедрения аналогичных санкций к флоту России другими странами.
Кабинет Министров Украины установил третий уровень безопасности в морских портах Украины.
Санкции против флота агрессора ввела Великобритания. Министерство транспорта Великобритании приняло запрет заходить в порты судам, ходящим под флагом Российской Федерации или используемым физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к Российской Федерации или находящимися под санкциями.
Как сообщал портал "Комментарии", некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки, чтобы уехать из Украины.
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