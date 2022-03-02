Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство, - Мининфраструктуры

Санкции против флота агрессора ввела Великобритания. Министерство транспорта Великобритании приняло запрет заходить в порты судам, ходящим под флагом Российской Федерации или используемым физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к Российской Федерации или находящимися под санкциями.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки, чтобы уехать из Украины.