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Между украинцами и русскими пропасть: социологи указали на важный нюанс

На примере отношения к Сталину социологи показали, насколько разные народы России и Украины

сегодня, 10:12
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Кравцев Сергей

Национальным героем у граждан России остается советский диктатор Сталин. Положительное отношение жителей РФ к убийцам и тиранам наглядно показывает, насколько разными являются народы России и Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном исследовании КМИС.

Между украинцами и русскими пропасть: социологи указали на важный нюанс

Памятник Сталину. Фото: из открытых источников

Социологи приводят данные, по которым среди россиян хорошо относятся к Сталину 63%, среди украинцев – лишь 4%. Это и является главным маркером того, что между двумя народами пропасть.

"Разница в проценте тех, кто положительно относится к Сталину в Украине в России увеличивается, этот график наглядно демонстрирует, как сильно разошлись страны. Убийцы становятся национальными героями России", — говорится в публикации.

Социологи КМИС также отметили, что на этой неделе "Левада-центр" обнародовал данные апрельского опроса о том, кто является самым выдающимся человеком всех времен и народов.

"Национальный герой россиян Иосиф Сталин вновь вышел на первое место и с еще лучшим результатом, чем в прошлый раз", — говорится в публикации.

Результаты опроса показывают, что самые выдающиеся люди всех времен и народов – И. Сталин с 42%, В. Путин с 31%, В. Ленин 28%, А. Пушкин 24%, Петр Первый 19%, Ю. Гагарин 15%, Г. Жуков 13%, Екатерина Вторая 9%, Л. Брежнев 8%, Д. Менделеев 8%, А. Эйнштейн 8%, М. Ломоносов 8%, М. Лермонтов 8%, А. Суворов 8%, В. Жириновский 7%, С. Королев 6%, Л. Толстой 5%, И. Ньютон 5%, М. Кутузов 5%, И. Грозный 4%.

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Источник: https://www.facebook.com/kiisociology/posts/1191096999484607
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