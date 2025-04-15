Путин превзошел Сталина: разоблачена новая тактика военных РФ на фронте

Тактика, применяемая сегодня российской армией, фактически не претерпела изменений — она полностью базируется на подходах времен Второй мировой войны. Это касается всей командной цепи — от кремлевской верхушки до младших офицеров, бездумно бросающих своих подчиненных в мясорубку фронта, считает военный эксперт Сергей Грабский.

Владимир Путин

"Кремлевское руководство сегодня — уникальное явление с точки зрения того, что имеют полномочия такие, которых даже у Сталина не было. Они могут творить все что угодно. Они не нуждаются даже в том, чтобы как-то согласовывать с центральным комитетом партии, думать о каком-либо влиянии или какой будет реакция союзников", — сказал Грабский.

По его словам, во время Второй мировой войны СССР был вынужден маневрировать — в частности, из-за критической зависимости от иностранных поставок. Зато сегодняшняя Россия таких сдерживающих факторов не имеет — и действует, не прикрываясь даже "фиговым листком" формальностей.

Поэтому они действуют исключительно в концепте Второй мировой войны. Причем это касается всех: от приказа кремлевского руководства до младших командиров, которые просто гонят своих людей на убой. И они будут гнать до тех пор, пока командование не скажет "достаточно", — подчеркнул военный эксперт.

Он подчеркнул, что ничего нового в российской военной доктрине нет. Напротив, она основывается на старых советских шаблонах, которые были сведены к уровню культа благодаря мощной пропаганде.

По его словам, в октябре 1941 года Сталин требовал непрерывного наступления под Москвой — и маршалы типа Жукова, Конева, Рокоссовского, Власова просто гнали войска вперед, пока не оставалось кого посылать. И уже тогда они докладывали, что дальнейшее наступление невозможно, потому что войск больше нет. То есть продвигались к последнему солдату. Именно этот подход мы и сейчас видим, добавил Грабский.

По его словам, такая стратегия играет на руку Украине, ведь истощение ресурсов противника только вопрос времени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Зеленского сказали, кто еще должен идти в армию.



