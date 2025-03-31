Россия и США переживают новый этап переговоров. В этот раз они касаются новых совместных проектов по добыче редкоземельных металлов. Об этом в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия" рассказал уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который, к слову, является одним из активных участников делегации РФ по вопросу Украины.

Переговоры между Россией и США. Фото из открытых источников

Дмитриев, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявил, что переговоры между россиянами и американцами касаются редкоземельных металлов, которые являются важной сферой для сотрудничества между двумя странами. Представитель путинского режима подчеркнул, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в России.

"Редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", – сказал Дмитриев

После переговоров между США и Украиной о возможности соглашения о добыче полезных ископаемых, российский диктатор Владимир Путин предложил США совместно разведывать российские месторождения редкоземельных металлов в рамках будущего экономического соглашения между странами.

Дмитриев также заявил, что некоторые компании уже проявили интерес к участию в таких проектах, хотя конкретных компаний или дополнительных деталей не раскрыл.

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