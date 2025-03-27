США направили новый проект соглашения об ископаемых: почему в Украине забили тревогу

Во вторник во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам, которое не включает вопросы атомных электростанций. Сегодня же нардеп Ярослав Железняк опубликовал у себя в Телеграмм ряд пунктов якобы этого самого соглашения, которое, по словам парламентария, абсолютно невыгодно Украине и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности США. По словам Железяка, американцы могут получить контроль над всеми ископаемыми в Украине (нефтью, газом), как уже имеющимися, так и новыми. При этом управление будут осуществлять 5 человек, 3 из них от США с полным правом вето. Нардеп отмечает, что не представляет, как этот документ может быть ратифицирован парламентом. Не выглядит ли так, что США не оставляют нам права выбора в сложившейся ситуации? Что будет означать для Украины это соглашение, если оно будет поддержано? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Возможности Украины для маневра ограничены

Политолог Владимир Цибулько считает, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, если оно соответствует описанию Железняка, может привести к потере контроля над ресурсами, усилению экономической зависимости и политическим рискам.

"Оставляют ли США Украине выбор? Ситуация выглядит так, что из-за войны и необходимости поддержки возможности Украины для маневра ограничены, но окончательный выбор зависит от переговоров и решения украинского правительства и парламента. В то же время, информация из неофициальных источников может быть неточной, поэтому для полной оценки требуются официальные детали соглашения. Украине следует тщательно проанализировать все "за" и "против", чтобы защитить свои национальные интересы перед подписанием такого документа. Для нас важно, чтобы Зеленский не позволял себе никаких имущественных сделок с недрами в обход парламента", – прокомментировал эксперт.

Зраду разгонять преждевременно

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова так прокомментировала данную тему:

"Нужно понимать, что ситуация с переговорами носит деликатный характер. С одной стороны, если мы говорим о будущих договоренностях, которые должны быть выгодны или невыгодны Украине, проконтролировать эту выгоду нам трудно. Если это соглашение будет полностью прозрачным и опубликованным для общественности – это усилит нашего врага. С этого возникает вопрос: как украинцы могут понять, насколько оно выгодно? К примеру, должен быть доступ у народных депутатов. Потому что у народных избранников есть мандаты, которые предоставили им сами же украинцы, то есть делегировали им полномочия на принятие решений. Если мы говорим, что это соглашение должно быть ратифицировано парламентом и тот считает, что оно невыгодно для Украины, оно просто не проходит ратификацию".

Политолог говорит, что сейчас идет процесс подготовки этих договоренностей. Нет никакого заключения сделок, потому что все равно должно быть решение, которое должно быть принято органами власти. Поэтому должна быть в принципе какая-нибудь дискуссия.

"Что касается украинцев, которых будут спрашивать или не будут спрашивать, то речь пока не идет о, например, референдуме по этому вопросу или еще каких-то моментах, где граждане могут озвучить свою позицию. Что касается возможного рассмотрения этого соглашения парламентом, то сейчас проблемы с голосованием по разным вопросам. Не по всем вопросам находятся нужные 226 голосов. Потому переговоры должны вестись. С другой стороны, Украина хочет гарантии безопасности. Есть ли что-нибудь в этом соглашении о гарантиях? Могут ли США их предоставить нам? Почему в управлении полезными ископаемыми граждане США имеют право вето и так сказать "золотую акцию" на принятие решений, а не украинцы? Все эти вопросы пока достаточно риторические", – отметила Александра Решмедилова.

Подытоживая эксперт отметила, если депутаты сигнализируют о невыгодности соглашения, должно быть понимание предмета, но, в то же время, не стоит забывать, что на широкую общественность это соглашение все равно не вынесется. Ведь оно носит закрытый характер для того, чтобы не давать преимущество врагу.

"Поэтому ситуация непростая. Но в то же время следует понимать, что, если вдруг это соглашение не будет подписано, то это не станет катастрофой. Уже не в первый раз его подписание откладывается. И будут в таком случае искаться альтернативные пути и поиск гарантий, столько времени, сколько на это потребуется. В частности, если гарантии безопасности не могут предоставить США, нужно искать другие пути и договариваться с другими государствами, готовыми рассмотреть этот вопрос. Поэтому этот вопрос в процессе и зраду разгонять преждевременно", – подытожила Александра Решмедилова.

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