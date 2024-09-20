Между США и КНР снова усиливается напряжение: чем возмущен Пекин

Китай осудил продажу американского оружия Тайваню. Пекин усмотрел в этом нарушение принципа одного Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны КНР Чжана Сяогана.

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Продажи американского оружия китайскому региону Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая. Мы выступаем против этого и выразили США решительный протест", — заявили в Минобороны Китая.

Кроме того, Чжан Сяоган выдвинул обвинение в сторону Тайваня в эскалации напряженности в одноименном проливе.

"Тайванский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Мы призываем Соединенные Штаты выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и прекратить его вооружать", — отметил Сяоган.

Стоит отметить, принцип одного Китая состоит в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотделимыми частями единого Китая.

Принцип единого Китая в форме, закрепленной "консенсусом 1992 года", является официальной позицией правительства КНР, и в разные периоды признавался такой Республикой Китай, в зависимости от того, какая политическая партия находилась у власти.

Согласно этому "консенсусу", оба правительства признали существование только одного суверенного государства, охватывающего территории материкового Китая и Тайвань, но не решили какое из двух правительств является законным правительством этого государства.

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