Между Россией, США и КНР идут переговоры: какие сигналы получил Кремль

Есть ряд источников, которые на Западе неофициально подтверждают, что переговоры между США, Россией и Китаем всё же происходят. Хоть ни одна из сторон это, естественно, не признает. Касаются они, в том числе, того, чтобы не наносить массированные удары по энергообьектам, как Украины, так и РФ. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

США, Россия и Китай. Фото из открытых источников

"По моей информации, консультации действительно ведутся по разным направлениям. В том числе и по взаимной договоренности не бить по энергоструктуре. Они по нашей, а мы по их. Потому что это серьёзно бьёт по карману кремлёвских олигархов, а это для них значительно важнее, чем какие-то жертвы среди мирного населения. С другой стороны, после победы Трампа усилились разного рода заявления о том, что этапом к переговорам о прекращении боевых действий может быть неэскалация, то есть, не наращивание массовости ракетно-бомбовых ударов. Об этом говорят в США, об этом говорит Китай", – отметил политолог.

Соответственно, продолжает Александр Кочетков, мы видим такую реакцию, что нас пугают, но массового удара не делают.

По мнению эксперта, это как раз следствие этих сигналов, которые посылают достаточно синхронно будущая администрация США и действующая власть Китая. Они намекают, что эскалация военных действий, массовые удары нежелательны. Кремль от ударов не отказывается, но массовыми их назвать нельзя.

При этом Александр Кочетков говорит, что россияне производят, модернизируют со складов примерно 150 ракет в месяц.

"Конечно же они накопили достаточное количество ракет, которых достаточно, чтобы провести от 3 до 8 массированных ударов. Если все эти удары придутся по нашей критической энергоструктуре, то у нас наступит полный блэкаут", – отмети эксперт.

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