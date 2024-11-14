Между Россией, США и КНР идут переговоры: какие сигналы получил Кремль

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Есть ряд источников, которые на Западе неофициально подтверждают, что переговоры между США, Россией и Китаем всё же происходят. Хоть ни одна из сторон это, естественно, не признает. Касаются они, в том числе, того, чтобы не наносить массированные удары по энергообьектам, как Украины, так и РФ. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.
США, Россия и Китай. Фото из открытых источников
Соответственно, продолжает Александр Кочетков, мы видим такую реакцию, что нас пугают, но массового удара не делают.
По мнению эксперта, это как раз следствие этих сигналов, которые посылают достаточно синхронно будущая администрация США и действующая власть Китая. Они намекают, что эскалация военных действий, массовые удары нежелательны. Кремль от ударов не отказывается, но массовыми их назвать нельзя.
При этом Александр Кочетков говорит, что россияне производят, модернизируют со складов примерно 150 ракет в месяц.
Читайте также на портале "Комментарии" - ракетная атака на Украину: чего выжидает враг, имеют ли место договоренности.
Новости