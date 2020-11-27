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Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Мариуполя

Метинвест продолжает поставлять кислород для больных с коронавирусом в больницы Мариуполя

сегодня, 14:26
Автор:

Станислав Молчанов

В городской больнице №9 Мариуполя завершили работы по установке трех дополнительных кислородных станций жидкого газа, уже выполнена разводка и подключение 90 точек прямой подачи жизненно необходимого кислорода.

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Мариуполя

На дополнительные точки кислород будут поставлять в жидком виде. Установленные стационарные станции являются узлом распределения ресурса и позволяют одновременно подавать кислород к большему количеству постов или точек подключения. Это более эффективно для пациентов, потому что подача жизненно необходимого газа осуществляется бесперебойно, а для медучреждения позволит сократить время обслуживания и количество баллонов, задействованных в обмене.

При выполнении работ по установке трех кислородных станций в горбольнице №9 проложили 1230 м кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов. К уже работающим 22 точкам с подачей кислорода подключили 90 новых койко-мест и теперь их в больнице будет 112. Кроме того, были смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны. Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим SMS на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций.

Отметим, что с начала года Группа Метинвест в Мариуполе обустроила 345 кислородных точек в медучреждениях города.



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Источник: http://uaprom.info/news/177220-metinvest-uvelichil-postavki-kisloroda-bolnicy-mariupolya.html
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