Метель и гололёд: спасатели предупреждают о непогоде в Украине

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Мокрик Анастасия
Спасатели информируют
украинцев о значительном
ухудшении погоды на территории страны. Сегодня ожидается гололёд и метели. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины.
В Украине ухудшилась погода - фото: из открытых источников
В ведомстве предупредили, что сегодня в большинстве областей будут метели. Также
водителей предупреждают о том, что на дорогах может быть гололедица.
Снег 12 февраля ожидается в таких областях: Одесской, Львовской,
Николаевской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Тернопольской, Черкасской,
Полтавской и Хмельницкой. Снег с дождем пройдет в Сумской области.
В западной части страны ожидается днем -6 днем и -13 градусов ночью. В Карпатах ожидается около 20° мороза.
В восточных областях температура воздуха днем будет достигать -9°, а ночью – -11°.
В центральной части Украины днём столбик термометра упадет до -11, а ночью — до -13 градусов.
На юге будет -7 градусов днем, а ночью до -12.
В северных
областях ожидается 11° днем, а к ночи температура упадет до -13°.
Завтра, 13 февраля, в стране ожидается солнечная погода. Только в Черновцах и Ивано-Франковске прогнозируют снег. Несмотря на отсутствие осадков, минусовая температура завтра в Украине будет держаться. Станет немного теплее в центральных и южных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о зеркальной дате 12.02.2012 и о советах нумерологов насчет этого дня. Они рассказали, что в эту дату можно делать, а чего стоит избегать. Также сайт информировал читателей о том, что весна-2021 в Украине будет аномальной. Метеорологи сделали прогноз.
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