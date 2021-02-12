Метель и гололёд: спасатели предупреждают о непогоде в Украине

Спасатели информируют украинцев о значительном ухудшении погоды на территории страны. Сегодня ожидается гололёд и метели. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Украине ухудшилась погода - фото: из открытых источников

В ведомстве предупредили, что сегодня в большинстве областей будут метели. Также водителей предупреждают о том, что на дорогах может быть гололедица.

Снег 12 февраля ожидается в таких областях: Одесской, Львовской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Тернопольской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой. Снег с дождем пройдет в Сумской области.

В западной части страны ожидается днем -6 днем и -13 градусов ночью. В Карпатах ожидается около 20° мороза.

В восточных областях температура воздуха днем будет достигать -9°, а ночью – -11°.

В центральной части Украины днём столбик термометра упадет до -11, а ночью — до -13 градусов.

На юге будет -7 градусов днем, а ночью до -12.

В северных областях ожидается 11° днем, а к ночи температура упадет до -13°.



Завтра, 13 февраля, в стране ожидается солнечная погода. Только в Черновцах и Ивано-Франковске прогнозируют снег. Несмотря на отсутствие осадков, минусовая температура завтра в Украине будет держаться. Станет немного теплее в центральных и южных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о зеркальной дате 12.02.2012 и о советах нумерологов насчет этого дня. Они рассказали, что в эту дату можно делать, а чего стоит избегать. Также сайт информировал читателей о том, что весна-2021 в Украине будет аномальной. Метеорологи сделали прогноз.





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