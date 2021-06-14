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Металлурги выступают за введение временного запрета на экспорт металлолома

Запасы лома на заводах постепенно уменьшаются

сегодня, 12:55
Автор:

Станислав Молчанов

Украинские металлургические предприятия заявляют о проблемах с обеспечением металлоломом на фоне резкого роста экспортных поставок вторсырья. С начала года поставки лома на внешние рынки выросли в 9 раз и составили 146 тыс. тонн.

Металлурги выступают за введение временного запрета на экспорт металлолома

Металлурги выступают за введение временного запрета на экспорт металлолома. Фото из открытых источников

Об этом пишет Бизнес-портал UAprom в статье "Дефицитное сырье: почему Украине нужен временный запрет на экспорт металлолома".

Согласно прогнозам Объединения предприятий "Укрметаллургпром", если такие темпы экспорта металлолома сохранятся в текущем году, то совокупный объем сырья по итогам 2021-го может достигнуть 1 млн тонн, что составляет треть от всего объема заготовки лома в Украине.

Александр Каленков, президент "Укрметаллургпрома", отмечает, что на сегодня меткомбинаты вынуждены увеличивать затраты на закупку сырья. Кроме того, запасы лома на заводах постепенно уменьшаются.

"Это очень плохой тренд. Если его не остановить, мы придем к тому, что затраты будут еще больше увеличиваться и "давить" на себестоимость, а запасы лома будут сокращаться до критических величин", — сказал эксперт.

По его словам, в условиях дефицита лома некоторые метпредприятия будут вынуждены останавливать выплавку стали.

Каленков также напомнил, что основными покупателями украинского лома выступают предприятия Турции, где действуют нерыночные методы господдержки металлургии, и непризнанного Приднестровья, которые могут рассчитывать на дешевые ресурсы, предоставляемые Россией. Это искажает конкуренцию и ослабляет позиции украинского ГМК, говорит он.

"Есть два способа решить проблему. Первый – скорректировать размер пошлины через внесение изменений в соответствующий закон. Второй – принять решение, возможно, даже на СНБО, о временном запрете экспорта лома вообще. Потому что ситуация с экономической точки зрения критическая. Это вредит нашему государству, торговому балансу и поступлениям в бюджет", — подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".


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Источник: http://uaprom.info/news/179732-metallurgi-vystupayut-vvedenie-vremennogo-zapreta-eksport-metalloloma.html
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