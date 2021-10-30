Местные выборы: как будут пускать на избирательные участки, объяснили в ЦИК

В ЦИК объяснили как будут проходить выборы, фото из открытых источников

Сертификат о вакцинации и негативном ПЦР-тесте на входе в избирательные участки в украинцев не потребуют. Об этом сообщают в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Напомним, что день голосования на местных выборах по нескольким округам, в том числе и в "красной зоне" состоятся 31 октября. Выборы пройдут на избирательных участках в одномандатных избирательных округах №184 и №197 (Херсон и Черкассы).

В ЦИКе отметили, что требования таких медицинских документов ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены. Поэтому допуск будет организован согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 14.09.2020 № 846.

В постановлении Комиссии "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" также не прописаны требования к предоставлению сертификатов о вакцинации или результатов тестов.



От тех, кто придет голосовать, потребуют только надеть маску и обработать руки антисептиком. Желательно прийти со своей ручкой.



Среди других требований – минимизировать пребывание на участке, предоставить паспорт гражданина, соблюдать дистанцию, не приводить на участок детей.

Граждане с повышенной температурой тела или симптомами ОРВИ имеют право голосовать — им будет отведена отдельная кабинка для голосования.

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