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Местные выборы: как будут пускать на избирательные участки, объяснили в ЦИК

В Комиссии рассказали, кто сможет проголосовать на местных выборах

сегодня, 13:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Местные выборы: как будут пускать на избирательные участки, объяснили в ЦИК

В ЦИК объяснили как будут проходить выборы, фото из открытых источников

Сертификат о вакцинации и негативном ПЦР-тесте на входе в избирательные участки в украинцев не потребуют. Об этом сообщают в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Напомним, что день голосования на местных выборах по нескольким округам, в том числе и в "красной зоне" состоятся 31 октября. Выборы пройдут на избирательных участках в одномандатных избирательных округах №184 и №197 (Херсон и Черкассы).

В ЦИКе отметили, что требования таких медицинских документов ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены. Поэтому допуск будет организован согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 14.09.2020 № 846.

В постановлении Комиссии "О мерах по созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения выборов 31 октября 2021 года в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" также не прописаны требования к предоставлению сертификатов о вакцинации или результатов тестов.

От тех, кто придет голосовать, потребуют только надеть маску и обработать руки антисептиком. Желательно прийти со своей ручкой.

Среди других требований – минимизировать пребывание на участке, предоставить паспорт гражданина, соблюдать дистанцию, не приводить на участок детей.

Граждане с повышенной температурой тела или симптомами ОРВИ имеют право голосовать — им будет отведена отдельная кабинка для голосования.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, как на выборы мэра Харькова могут влиять центральные власти и кто из кандидатов может стать мэром первой столицы.


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Источник: https://cvk.gov.ua/novini/dlya-golosuvannya-31-zhovtnya-ni-sertifikat-ni-covid-test-ne-potriben.html
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