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Мэру Купянска объявлено подозрение в государственной измене

Генпрокуратура и СБУ объявили о подозрении мэру города, который помог российским оккупационным войскам

сегодня, 16:56
Автор:

Козлова Альбіна
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В Харьковской области городской голова оказал помощь российским оккупантам. У следствия есть сведения о том, что должностное лицо в Купянске 27 февраля обратился к оккупантам и сообщил, что предоставит им помощь. Войскам оккупантов переданы транспорт, жилье, горючее и еда. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Мэру Купянска объявлено подозрение в государственной измене

Фото Телеграм

О своих умышленных действиях и переходе на сторону врага и страны-агрессора он сообщил в интернете, говорится в пресс-службе.

Харьковская областная прокуратура приняла меры, предусмотренные требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области. Чиновнику инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену (часть 2 статьи 110, часть 1 статьи 111 УК Украины). По данным следствия, городской голова преднамеренно совершил действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины. Представитель властей в условиях военного положения оказал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Расследование проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

"Отмечаем, что преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого изменника: они будут нести ответственность по закону", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина начала перехватывать военную инициативу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о начале процесса перехвата Украиной инициативы в войне.

Также мы писали, что 28 февраля, в Харьковской области был задержан мэр города Южного Александра Брюханова и несколько чиновников. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале рассказал, что их задержали за государственную измену.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/derzavna-zrada-na-xarkivshhini-rozpocato-rozsliduvannya-stosovno-kupyanskogo-miskogo-golovi
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