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Мэр Ровно за год в должности купил шикарный дом: почему покупкой заинтересовалась полиция (ФОТО)

Всего за год на должности мэра Ровно, Александру Третяку удалось улучшить жилищные условия, переехав из однокомнатной квартиры сестры в "панельке" в роскошный частный дом

сегодня, 09:17
Автор:

Людмила Слободенюк
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Мэр Ровно Александр Третяк стал владельцем земельного участка и дома, площадью 210 квадратных метров. 11 января этой покупкой заинтересовались правоохранители и начали досудебное расследование.  Сам мэр ушел в отпуск до 14 января. Об этом свидетельствуют данные журналистского расследования издания "Rivne online".

Мэр Ровно за год в должности купил шикарный дом: почему покупкой заинтересовалась полиция (ФОТО)

Александр Третяк. Фото с Facebook

Александр Третяк стал градоначальником в ноябре 2020 года. Тогда он победил во втором туре Виктора Шакирзяна, который провел едва ли не самую дорогую избирательную кампанию в истории города, не скрывая того, что за ним стоит группа влиятельных застройщиков. В результате договоренностей, Шакирзян стал заместителем мэра. А вот сам Александр Третьяк строил свою избирательную кампанию на имидже простого человека из народа, у которого есть глубокие религиозные убеждения, а поддерживал его сам пятый президент Украины Петро Порошенко.

Летом 2021 года заговорили об улучшении финансового состояния мэра – Третьяка видели соседи возле элитного дома в селе Бармаки, возле города. Недвижимость была выставлена на продажу по цене 220 тысяч долларов. Добавим, что сам Третяк до выборов декларировал земельный участок в Ровенском районе, автотранспорт и сбережения в размере 36 тысяч долларов и 40 тысяч гривен. Проживал будущий мэр в квартире на 34 квадратных метра в "панельке", принадлежащей его сестре.

12 декабря жена мэра похвасталась в соцсетях новогодней елкой в новом доме, однако сразу видео удалила. Тогда мэра журналисты начали доставать вопросами еще более настойчиво. 23 декабря он признался изданию " Rivne Media ", что дом купил, однако в кредит на 30 лет. Но декларацию об изменениях имущественного положения подал 30 декабря.

"Получил разрешение на получение кредита в банке. Это 71 тысяча долларов. Я смог официально приобрести этот дом, оформить право собственности на этот дом. Кредит взял в "Ощадбанке" сроком на 30 лет. Живу там же, где и жил – в квартире. Еще не знаю, когда перееду, потому что нужно завершить работы там. В доме не жил, я им не пользовался", — сказал Третьяк журналистам издания.

Согласно декларации мэра, дом ему с землей стоил 102 тысячи долларов (а не 220 тысяч долларов, как отмечали риэлторы), из них кредит составлял 71 тысячу, а все остальное – это его сбережения. Кроме того, дом продавался с ремонтом и частью мебели. Журналисты подсчитали, что если бы мэр и его семья ничего не ели, не пили и не тратили, то на дом ему все равно не хватило бы.

Мэр Ровно за год в должности купил шикарный дом: почему покупкой заинтересовалась полиция (ФОТО) - фото 2

Теперь этой покупкой занялись правоохранители. 11 января они открыли уголовное производство по статье "Умышленное декларирование недостоверной информации".

Мэр Ровно за год в должности купил шикарный дом: почему покупкой заинтересовалась полиция (ФОТО) - фото 3

Мэр Ровно за год в должности купил шикарный дом: почему покупкой заинтересовалась полиция (ФОТО) - фото 4

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Источник: https://rivne.online/archives/55770
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