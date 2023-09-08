Мэр Парижа становится прокремлевским политиком: СМИ привели факты

Мэр Парижа Анн Идальго декларирует поддержку армянским сепаратистам и говорит в стиле российской пропаганды – открыто выражая поддержку сепаратистскому образованию на территории Азербайджана. Также чиновник призывает президента Франции построить аэропорт на территории анклава. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Мэр Парижа Анн Идальго

Издание обращает внимание, что Идальго призывает власти Франции построить там аэропорт и требует от президента Макрона внести на обсуждение Совета безопасности ООН резолюцию о международном военном вмешательстве в Карабахе.

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"Бурная активность Идальго в регионе, находящегося более чем в 4500 км от Парижа – сферы ее прямой ответственности, напоминает аналогичную деятельность мэра Москвы Лужкова в Крыму. Градоначальник столицы РФ часто ездил на полуостров, встречался с местными сепаратистами, предоставлял им финансы и делал заявления в поддержку аннексии. Спустя 20 лет история повторилась устами Идальго, после встречи с "президентом" сепаратистского анклава Арутюняном она сказала : "Париж обратился к правительству Франции с просьбой признать независимость республики Арцах". В то время как Идальго проявляет интерес к Карабаху, французские СМИ и даже Википедия, комментируют ее сомнительную эффективность как мэра", – говорится в материале.

Журналисты вспоминают заявление мэра V округа Парижа Берту, который обращал внимание на разрыв между заявлениями мэра Парижа и реальностью: "Фактически городом никто не занимается. Париж отвратительный, покупательная способность падает, семьи покидают столицу".

Издание, цитируя Википедию отмечает, "#SaccageParis – это движение, направленное на осуждение деградации наследия, культуры и общества, которое испытал Париж под руководством Анн Идальго... Через год после начала движения хештег #SaccageParis ассоциировался почти с 3 млн сообщений, опубликованных в Twitter; отметку 3,5 млн было пройдено в конце мая 2022 года".

Авторы материала отмечают, о неэффективности Анн Идальго как мэра неоднократно писала Le Figaro. В одной из последних публикаций издание обнаружило, что в 2017 году почти половина годовой суммы, которую Идальго получила на представительские расходы, пошла на покупку одежды люкс-брендов.

"Вместо выполнения прямых обязанностей Анн Идальго сконцентрирована на далеком Южном Кавказе. И это выглядит как разжигание конфликта в неспокойном регионе, где выгодоприобретателем является даже не Армения, а Россия, которой выгодно "медленное тление" Карабаха", – отмечает издание.