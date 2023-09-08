Мэр Парижа становится прокремлевским политиком: СМИ привели факты

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Кравцев Сергей
Мэр Парижа Анн Идальго декларирует поддержку армянским сепаратистам и говорит в стиле российской пропаганды – открыто выражая поддержку сепаратистскому образованию на территории Азербайджана. Также чиновник призывает президента Франции построить аэропорт на территории анклава. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".
Мэр Парижа Анн Идальго
Издание обращает внимание, что Идальго призывает власти Франции построить там аэропорт и требует от президента Макрона внести на обсуждение Совета безопасности ООН резолюцию о международном военном вмешательстве в Карабахе.
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Журналисты вспоминают заявление мэра V округа Парижа Берту, который обращал внимание на разрыв между заявлениями мэра Парижа и реальностью: "Фактически городом никто не занимается. Париж отвратительный, покупательная способность падает, семьи покидают столицу".
Издание, цитируя Википедию отмечает, "#SaccageParis – это движение, направленное на осуждение деградации наследия, культуры и общества, которое испытал Париж под руководством Анн Идальго... Через год после начала движения хештег #SaccageParis ассоциировался почти с 3 млн сообщений, опубликованных в Twitter; отметку 3,5 млн было пройдено в конце мая 2022 года".
Авторы материала отмечают, о неэффективности Анн Идальго как мэра неоднократно писала Le Figaro. В одной из последних публикаций издание обнаружило, что в 2017 году почти половина годовой суммы, которую Идальго получила на представительские расходы, пошла на покупку одежды люкс-брендов.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 11:06
Навіть без примусу. Як так? А з корумпованими розкрадачами власної країни, нема бажаючих, - тільки примус. Треба терміново формувати і надсилати свору на розбірки. Ось до Папи натовп жадібних, багатих попів поїхав на стрілку. Пояснити його неправильність. Звідки тільки в тих неприбуткових стільки грошей на поїздки натовпом і жити в розкішних готелях? Відео зв'язок їх не влаштовував? Не даремно та Львівська секта чубилася у 1990х за власність.