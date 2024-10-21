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Мэр Львова предлагает возобновить авиасообщение в Украине: что он заявил

Андрей Садовый: хотя бы один аэропорт в Украине должен работать даже во время войны

сегодня, 12:15
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Черновалова Кристина

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в условиях войны хотя бы один из украинских аэропортов должен остаться открытым и работать. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя перспективу возобновления работы львовского аэропорта имени Даниила Галицкого.

Мэр Львова предлагает возобновить авиасообщение в Украине: что он заявил

Надо ли открыть во Львове аэропорт во время войны

"Есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", — сказал он.

По его словам, если решение об открытии будет принято, журналисты узнают об этом первыми. Мэр подчеркнул, что в Украине есть несколько аэродромов, и во время войны хотя бы одно из них должно работать.                                      

"Есть много аэродромов в Украине, и, я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать", — отметил Садовый.

Кроме того, недавно замглавы Офиса Президента Виктор Никита рассказывал о возможности возобновления чартерных рейсов из аэропорта "Ужгород". Однако сейчас этот вопрос отложен. Аэропорт был передан Министерству внутренних дел, которое планирует создать на его базе европейский центр авиаобеспечения гражданской защиты.                                     

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chi-treba-vidkriti-lvovi-aeroport-pid-chas-1729494371.html
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