Мэр Львова предлагает возобновить авиасообщение в Украине: что он заявил

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в условиях войны хотя бы один из украинских аэропортов должен остаться открытым и работать. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, комментируя перспективу возобновления работы львовского аэропорта имени Даниила Галицкого.

Надо ли открыть во Львове аэропорт во время войны

"Есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах", — сказал он.

По его словам, если решение об открытии будет принято, журналисты узнают об этом первыми. Мэр подчеркнул, что в Украине есть несколько аэродромов, и во время войны хотя бы одно из них должно работать.

"Есть много аэродромов в Украине, и, я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать", — отметил Садовый.

Кроме того, недавно замглавы Офиса Президента Виктор Никита рассказывал о возможности возобновления чартерных рейсов из аэропорта "Ужгород". Однако сейчас этот вопрос отложен. Аэропорт был передан Министерству внутренних дел, которое планирует создать на его базе европейский центр авиаобеспечения гражданской защиты.

Ранее "Комментарии" писали, что аолит самолетом для многих – это рутина, но есть аэропорты, где даже опытные пилоты испытывают напряжение. Эти места известны своими экстремальными условиями для взлета и посадки, превращая обычное путешествие в настоящее приключение. Предлагаем вашему вниманию список из десяти самых опасных аэропортов мира, где каждый полет – это проверка на прочность.