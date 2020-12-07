Мэр Львова Андрей Садовый заразился коронавирусом. Об этом он написал на своем Фейсбуке. Болезнь Садовый назвал неожиданным подарком ко Дню местного самоуправления.

Мэр Львова Андрей Садовый заболел COVID-19. Фото: liga.net

Накануне политик почувствовал слабость и боль в горле. Из-за этих симптомов львовский мэр сдал анализы и получил положительный результат теста на COVID-19.

Садовый чувствует себя нормально, у него нет температуры.

С сегодняшнего дня мэр Львова находится на самоизоляции и работает дистанционно.





СМИ сообщают, что в ноябре жена и теща Андрея Садового также перенесли коронавирус.

Напомним, ранее Садовый заявлял, что на время новогодних и рождественских праздников львовская власть не будет вводить запреты, ведь именно в зимние празднования в городе царит "особая атмосфера", которую не нужно нарушать. Впоследствии местные власти пересмотрела этот вопрос. Все рождественские мероприятия в городе пройдут с соблюдением карантинных ограничений. Пока неизвестно, будет ли проводиться традиционная ярмарка в центре Львова. При этом власти обещают "передать дух Рождества" небольшими праздничными локациями. На площади Рынок уже начали устанавливать каток. Елку подсветят 18 декабря — накануне святого Николая.

Сайт "Комментарии" ранее писал, когда украинцам ждать усиления карантина и введения новых ограничений. По данным источников в Офисе президента Украины, вероятной датой усиления карантина в стране является период со 2 по 23 января. Отмечается, что о тотальном локдауне в Украине речь не идет. Как пояснил источник, планируют усилить карантин, поскольку в январе деловая активность и так резко падает.





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