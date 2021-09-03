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Мэр Ивано-Франковска пригрозил работникам исполкома увольнением за отказ от вакцинации

К мэру омбудсмен направила письмо

сегодня, 19:45
Автор:

Козлова Альбіна

Омбудсмен Людмила Денисова направила письмо городскому голове Ивано-Франковска. Об этом сообщается на канале омбудсмена в Telegram.

Мэр Ивано-Франковска пригрозил работникам исполкома увольнением за отказ от вакцинации

К мэру омбудсмен направила письмо, фото Википедия

В сообщении говорится, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обнаружила в Facebook пост от городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

В тексте говорилось, что все работники исполкома городского совета должны быть вакцинированы.

"Было обнаружено сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности, увольнение", — говорится в сообщении на Telegram-канале.

К мэру омбудсмен направила письмо. В письме указано, что не допустимо нарушать конституционные права, а потому следует соблюдать нормы Конституции, в частности, статьи 43. В указанной статье гарантируется каждому право на труд и защиту от незаконного увольнения.

По словам Людмилы Денисовой, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины № 3018 "Об утверждении Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от СOVID- 19 добровольная для всех групп населения и профессиональных групп.

В Кодексе законов о труде Украины запрещено проявление дискриминации в сфере труда, в том числе и по состоянию здоровья.

Парламентская Ассамблея Совета Европы в резолюции 2361 (2021) отмечает, что вакцинация граждан не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Как писал портал "Комментарии", омбудсмен пояснила почему нельзя обнародовать списки должников. Сообщается, что украинцы массово жалуются на то, что представители предприятий, предоставляющих населению природный газ, воду, электроэнергию, распространяют списки потребителей, которые имеют долги. В списках, которые размещают в интернете, подъездах, есть персональные данные людей, которые задолжали перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Среди персональных данных, в основном, указанные суммы долга, адреса проживания лиц, номера лицевых счетов.




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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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