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Главная Новости Общество события Мэр Днепра Филатов перекрыл воду суду, который рассматривает дело о билбордах - СМИ
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Мэр Днепра Филатов перекрыл воду суду, который рассматривает дело о билбордах - СМИ

Городской глава Днепра в свое время заявлял, что считает отключение воды хорошим средством борьбы с теми, кто отказывается выполнять его указания

сегодня, 14:00
Автор:

Станислав Молчанов

В Днепропетровском суде Амур-Нижнеднепровского района отключили водоснабжение. СМИ связывают подобный инцидент с тем, что накануне инстанция запретила городской власти во главе с мэром Борисом Филатовым сносить законно установленные билборды. Об этом пишет издание "Вести". 

Мэр Днепра Филатов перекрыл воду суду, который рассматривает дело о билбордах - СМИ

Борис Филатов - фото из открытых источников

Журналисты, ссылаясь на осведомленные источники, пишут, что изначально с судом якобы пытались договориться и порой даже запугивали. Однако, когда подобные действия не сработали, решили перекрыть кран. 

В издании утверждают, что за отключением водоснабжения может стоять городской глава Филатов, поскольку вода была перекрыта 23 июля – на следующий же день после того, как суд запретил городской власти и коммунальным предприятиям демонтировать билборды, у владельцев которых на руках все разрешительные документы. Однако журналисты считают, что эти борды могут мешать Филатову якобы монополизировать рынок наружной рекламы и оставить на рынке только принадлежащую Геннадию Корбану фирму "Био-Форс". Как раз на 23 июля, пишет издание, было запланировано очередное заседание исполкома, где якобы планировалось принять очередное решение по уничтожению бордов конкурентов.

Кроме того, Филатов в свое время сам заявлял, что считает отключение воды хорошим средством борьбы с теми, кто не желает выполнять его указания. Как он тогда говорил: "Хотите сидеть без воды и света, с заложенной дверью и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим".

Журналисты уверяют, что у жителей Днепра давно накопилось много вопросов к правоохранительным структурам. Почему, например, прокуратура закрывает глаза на нарушение конституционных прав граждан и превышение должностными лицами мэрии своих полномочий?

В издании допускают, что в областной полиции и прокуратуре могут бояться городского главу больше, чем свое непосредственное начальство в столице.

В сложившейся ситуации суды остаются последней надеждой горожан противостоять беспределу городской власти. Только через суды люди могут отменять незаконные решения мэрии, противостоять нарушению своих прав и рейдерскому захвату их бизнеса.

Кроме того, журналисты "Вестей" считают отключение воды суду АНД-района не просто мелкой пакостью, а прямым посягательством на независимость судебной системы Украины, которая является основой демократического государства. 


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Источник: https://vesti.ua/pridneprove/v-dnepre-filatov-perekryl-vodu-sudu-kotoryj-rassmatrivaet-delo-o-bilbordah
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