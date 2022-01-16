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Мэр Чернигова явился на встречу с избирателями в куртке за 1 млн гривен (ФОТО)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко появился на встрече избирателей в куртке, стоимость которой может составлять около одного миллиона гривен

сегодня, 12:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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В сети появилась фотография мэра Чернигова Владислава Атрошенко, на которой он позирует в крокодиловой куртке. Ее опубликовала депутат горсовета Марина Рейко, отметив, что стоимость такого предмета гардероба может составлять почти миллион гривен.

Мэр Чернигова явился на встречу с избирателями в куртке за 1 млн гривен (ФОТО)

Атрошенко Владислав (фото из открытых источников)

На своей странице в социальной сети Facebook женщина написала, что в черной крокодиловой куртке с воротником из меха, которая очень похожа на модель бренда Zilli, стоимостью около 900 тысяч гривен, мэр пограничного города появился на встрече с избирателями в поселке городского типа —  Седневе. На депутате также были темно-синие джинсы и кофта бордового цвета.

Однако, многие пользователи сети отметили, что модели курточек отличаются и что у мэра Чернигова, скорее всего, хорошая подделка. А некоторые написали, что когда у человека, обвиняемого в коррупции, куртка почти за миллион гривен, то это не нормально.

К слову, недавно Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило коррупционную "схему" на ремонте дорог в Чернигове. В частности, в схему были привлечены два местных асфальтобетонных завода, которые связывают с Атрошенко.

Напомним, член партии "Батькивщины" в парламенте Алена Шкрум появилась на заседании Верховной Рады с модной сумкой с известным, среди представительниц политической элиты парламента, брендом Gucci.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что депутаты Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета за 2021 год на общую сумму 37 млн. гривен. 

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