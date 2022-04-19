Ментальное здоровье: о чем следует помнить украинцам рассказывает психолог

В Украине идет война, многие испытывают стресс. Находившиеся под обстрелами граждане видели смерть близких, потеряли свое имущество, были в оккупации, сталкивались с насилием пережившими кризисные состояния. Такие люди получили психическую травму и нуждаются в помощи специалистов, ведь стресс и травма оказывают негативное влияние на жизненные функции, здоровье человека. Как помочь себе и родным, не растеряться в кризисной ситуации, рассказываем в серии статей. Наш эксперт – военный психолог, преподаватель психологии НУХТ г. Киев Наталья Шейко.



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Специалист проводит курсы по свободной цене по кризисной психологии для хелперов. На них рассказывает о предоставлении первой психологической помощи пострадавшим, находящимся в кризисных состояниях. Женщина говорит, что почувствовала острую необходимость помогать всем желающим и таким образом делиться полезными знаниями. А своей миссией считает – возвращение всех украинцев "с войны" в нормальную жизнь.

Психолог Наталья Шейко говорит, что никто из нас не мог быть готов к войне, поэтому любая реакция организма на столь сильный стресс – нормальная.

"Каждый из нас проживает свой стресс. То, что раньше вам помогало, сегодня не работает. Чтобы выйти на новый эмоциональный уровень, нам нужно много разных инструментов. А то как сегодня человек реагирует на обстоятельства – это нормальная реакция на ненормальные условия, на то происходит во внешнем мире. Никто из нас не мог внутренне накопить столько ресурса, чтобы справиться с этим", – говорит эксперт.

К основным кризисным состояниям относят: плач, шок, истерику, ступор, апатию, агрессию, двигательное возбуждение. Стресс развивается волнообразно и проходит следующие стадии: стадию тревоги, стадию адаптации, стадию истощения, далее следует снова адаптация. Человек переживает эмоции ужаса, отчаяния, гнева, апатии, печали, а все они "застревают" в теле. Поэтому нужно помочь телу освободиться от выделяющегося в кровь адреналина: сделать физические упражнения, когда прилив агрессии, помассировать руки, плечи после приступов страха, поплакать, когда испытываете потребность в этом.

В борьбе со стрессом людям, выехавшим из горячих точек, переселенцам и другим гражданам, следует уделить внимание телу и здоровью. Психолог рекомендует массаж, сделать ванночку для ног, вдыхать качественные эфирные масла, физические упражнения (прогулка, пробежка с соблюдением условий безопасности), порисовать, петь, выполнять дыхательные практики, медитации.

Также специалист советует писать дневник войны (записывать события, ощущения, эмоции), записывать каждый день пять благодарностей жизни, прописать и придерживаться привычного расписания. По словам психолога, очень важно проговаривать все происходящее описывать свои эмоции (страхи, ужас, отчаяние, грусть) на бумаге, общаться с друзьями, товарищами, единомышленниками, хелперами, которые выслушают. Потому что от того, что человек содержит все в себе, у него формируется психическая травма и может развиться посттравматический синдром ПТСР.

Кроме того, она советует волонтерам и тем, кто чувствует вину уцелевшего, тоже прислушаться к своему организму и дать себе передышку – хотя бы один день в неделю. Поскольку без внутреннего ресурса невозможно работать эффективно и быть полезным для других. Главное правило для каждого: позаботиться сначала о себе (сон, режим, еда, отдых, борьба со стрессом), а затем – о других. Наш организм в состоянии возбуждения и стресса мобилизует все свои ресурсы, но затем наступает стадия истощения и морального, и физического – люди болеют, впадают в депрессию, апатию. В серии статей мы расскажем, какие методы помощи в каждом из критических состояний советует военный психолог.

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