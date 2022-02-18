Меньше сахара и подсолнечного масла: что изменилось в питании украинцев

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Лиля Воробьева
Представители Государственной службы статистики нашей страны обнародовали информацию о том, сколько потребили украинцы в своих домохозяйствах и какие продукты питания за 9 месяцев 2021 года. Украинские статисты отмечают, что за год уменьшилось потребление таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло, картофель и хлеб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию о выборочном обследовании условий жизни представителей домохозяйств.
Украинцы стали потреблять меньше сахара (фото из открытых источников)
В частности, по информации службы статистики, по расчетам на одного жителя, потребление мясных продуктов и мяса составляет
Также статисты отмечают, что украинцы стали больше потреблять молочные продукты с 18, 9 до 19, 8 кг. А вот яиц наши граждан едят меньше: с 20 до 19 штук в месяц.
Рыбу и рыбные продукты украинские граждане, как и год назад, потребляют на одинаковом уровне –1,3 кг.
В минусах остается использование в пищу сахара: с 2,5 до
Что касается украинских овощей, то их тоже едят меньше. Снижение – с 9,2 до
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сегодня, 20:38
Спасибо нашим аграриям и производителям продукции, что рядовые украинцы теперь не могут себе позволить есть многие продукты питания.