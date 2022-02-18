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Меньше сахара и подсолнечного масла: что изменилось в питании украинцев

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потреблении продуктов питания

сегодня, 20:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Государственной службы статистики нашей страны обнародовали информацию о том, сколько потребили украинцы в своих домохозяйствах и какие продукты питания за 9 месяцев 2021 года. Украинские статисты отмечают, что за год уменьшилось потребление таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло, картофель и хлеб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию о выборочном обследовании условий жизни представителей домохозяйств.

Меньше сахара и подсолнечного масла: что изменилось в питании украинцев

Украинцы стали потреблять меньше сахара (фото из открытых источников)

В частности, по информации службы статистики, по расчетам на одного жителя, потребление мясных продуктов и мяса составляет 5,1 кг на месяц. Таково было его количество и год назад, объемы потребления не уменьшились.

Также статисты отмечают, что украинцы стали больше потреблять молочные продукты с 18, 9 до 19, 8 кг. А вот яиц наши граждан едят меньше: с 20 до 19 штук в месяц.

Рыбу и рыбные продукты украинские граждане, как и год назад, потребляют на одинаковом уровне –1,3 кг.

В минусах остается использование в пищу сахара: с 2,5 до 2,3 кг, также меньше теперь наши соотечественники используют подсолнечное масло — с 1,4 кг до 1,3кг. Даже любимый картофель представители домохозяйств потребляют меньше – с 5,9 кг до 4,7кг. Такая же ситуация и с хлебом. Сократились объемы его потребления украинцами из 8,0 кг до 7,6 кг на месяц.

Что касается украинских овощей, то их тоже едят меньше. Снижение – с 9,2 до 9,1 кг. Но фрукты, ягоды, орехи и виноград наши земляки едят больше: с 3,5 кг до 3,6 кг.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие продукты подорожали больше всего в Украине с начала февраля.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/menshe-sahara-kartofelya-hleba-izmenilos-1645191226.html
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comments

Обсуждения

Криворожанка

сегодня, 20:38

Спасибо нашим аграриям и производителям продукции, что рядовые украинцы теперь не могут себе позволить есть многие продукты питания.

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