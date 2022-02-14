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Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО)

Любимым Юлии Мендель оказался 36-летний политик и экономист Павел Кухта

сегодня, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня, в День всех влюбленных, экс-речница украинского президента Юля Мендель впервые представила своего любимого. О романе Мендель с загадочным незнакомцем слухи ходят еще с конца ноября 2021 года.

Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО)

Юлия Мендель и ее бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Трогательные фотографии формата love story под мелодию, исполняемую группой Океан Эльзы, Юля выставила в сети на своей странице.

Она признается любимому в своих искренних чувствах: "Влюбляюсь в тебя каждый день…". Журналистка в столице и вместе со своим избранником верит в мир и любовь. Эти искренние подписи сопровождают фотографии.

Романтические публикации с фотографиями одновременно были выставлены и у Мендель, и у ее любимого. Они были оплачены неизвестным спонсором.

Избранник 35-летней украинской журналистки – 36-летний политик и экономист Павел Кухта. Правда, любимый Юлии Мендель был ранее женат и работал в должности замминистра экономики. Эта информация указана в декларации экс-представителя Министерства экономики, датируемой 2019 годом. Еще у Кухты есть дочь Ярослава.

О том, что журналистка не сама, а имеет любимого человека, шел слух еще с конца прошлого года. Именно в то время во время интервью Юлия рассказала, что уже готова услышать предложение руки и сердца и отметила, что "когда украинцы увидят, кто ее муж, будут очень удивлены".

Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО) - фото 2
Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО) - фото 3
Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО) - фото 4
Мендель впервые показала своего бойфренда: кто покорил сердце журналистки (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Юлия Мендель рассказала о личном поручении от Зеленского, которое она так и не выполнила. Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время одной из планерок она получила от бывшего шефа указание на то, чтобы провести переговоры с популярным мужским глянцем "Men's Health" на предмет того, чтобы Владимир Зеленский оказался на обложке этого журнала.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CZ7p_9XAOYg/
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