Мендель продолжает эпатировать публику: зачем ей это нужно

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая ранее написала книгу "Каждый из нас президент", заявила, что в течение двух лет пребывания на должности подвергалась политической травле, нездоровому вниманию к ее одежде, аксессуарам и телу, а также дискредитации и ненависти в соцсетях. И похвастала фотосессией, во время которой она предстала в разных, иногда довольно раскованных образах. Почему Мендель продолжает эпатировать публику? Ее ли это инициатива, или она работает в русле идей Офиса президента?

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш, комментируя ситуацию с Мендель, признался, что всегда задавался вопросом: что делает эта девочка в Офисе президента?

"Она путала страны, делала грамматические ошибки. По-моему, это был худший пресс-секретарь главы государства за всё время. Даже при Януковиче такого не было. Ходили слухи, что она – любовница президента. Доказательств нет, но те широкие возможности, которые давались и даются Мендель, навевают на определенные мысли", – отмечает Денис Богуш.

Он напоминает, что после ухода с поста пресс-секретаря Зеленского, Мендель не исчезла с информационных радаров. Они написала и презентовала книгу, ведет телепередачу на канале Ахметова, теперь вот отметилась фотосессий.

"При этом она не является ни профессиональным писателем, ни профессиональной моделью, ни, как мы уже не раз убедились, профессиональным журналистом, пресс-секретарем, спикером. Но пытается всем доказать, что всё делает круто. И очень обижается на критику. Смотрится всё это очень странно, – говорит Денис Богуш. – Не думаю, что здесь замешан Офис президента. Скорее – тут инициатива самой Мендель. Пользуясь лояльностью президента, она, похоже, чувствует себя суперзвездой. Не осознавая, насколько нелепо выглядит в тех же позах на фото, в той же передаче о деолигархизации на канале главного олигарха страны. Много странны вещей делает. Но никто с этим, похоже, ничего поделать не может. Или не хочет. И вряд ли это было бы возможно, не поддерживая подобные начинания Зеленский".

Политический и социальный психолог Валентин Ким считает, что поведение Мендель в данном случае не настолько вызывающее, а фотосессия – не такая уж и откровенная.



"Таких много у современных женщин. И связно это не с эпатажем, а с желанием производить самодемонстрацию. Это достаточно модная тенденция, которая присутствует практических у всех. Мы становимся людьми современной информационной эпохи. Где нельзя себя прятать, нужно себя выставлять на показ, демонстрировать. Это становится отчасти даже нормой поведения. И в этом смысле фотографии, которые выставила Мендель, нельзя назвать откровенными. Это вполне типичная фотосессия", – отмечает Валентин Ким.

Но при этом, подчеркивает он, нужно понимать контекст самой ситуации. А именно – о чем с психиологической точки зрения говорит поведение Мендель. И о чем, в принципе, она сама пишет.

"Она акцентирует, что ТЕПЕРЬ, наконец, может вести себя так, как хочется. То есть, ранее, когда была пресс-секретарем, она чувствовала давление. А теперь ей хочется, наконец, скажем так, "оторваться". Второй момент, на который хочется обратить внимание: Юлия Мендель в данном случае четко демонстрирует принцип: если что-то плохое – это другие, если что-то хорошее – это я. Успешные проекты – моя роль, моя заслуга, а неуспешные – потому что ко мне негативно настоены всякого рода хейтеры, псевдопатриоты. Об этом она говорит достаточно часто. И это стремление переложить ответственность за неудачи, за некие негативные вещи на других, на окружающих, – демонстрирует, что Мендель не хочет принимать себя как человека реального. Что она идеализирует себя. Априори считает себя правой во всем. И то, что на нее идут нападки – вина окружающих, а не ее какие-то "проколы", проступки", – поясняет психолог.

В качестве обратного Юлии Мендель примера он приводит пресс-секретаря спикера Рады Дмитрия Разумкова – Ольгу Туний.

"О ней мало кто знает, потому что она не затмевает своего работодателя. Правильно выполняет свою функцию. Не привлекает к себе внимание, не выпячивает себя. Вся ее работа направлена на то, чтобы производилась четкая, конкретная коммуникация между должностным лицом и общественностью, используя инструменты для этой коммуникации – в данном случае прессу, – говорит Валентин Ким. – Мендель же с самого начала демонстрировала непрофессиональное поведение. Ее конфликты с журналистами были чуть ли не бОльшие, чему у экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. И она сама являлась в большинстве случаев родоначальником этих конфликтов. Она привлекала внимание к себе своим непрофессиональным поведением. Но до сих пор, спустя два года, не признаёт за собой непрофессионализм. И вот эта идеализация себя, неспособность увидеть недостатки в себе самой – признак, как мне кажется, профессиональной и эмоциональной незрелости этого человека. И потому она тащит за собой шлейф продолжающегося внимания и отчасти критики к своей персоне".

Эксперт резюмирует: сама Юлия Мендель сформировала настолько хейтерский, эмоционально насыщенный образ, что даже сейчас, перестав быть представителем официального должностного лица – президента Украины – она всё равно продолжает привлекать к себе внимание и эпатирует публику.

Напомним, книга бывшего прес-секретаря Владимира Зеленского 19 июля вышла в свет. Юлия Мендель назвал свои рассказ "Каждый из нас президент". В ней автор рассказала о своей работе в должности спикера президента, а еще о политиках и их работе.

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