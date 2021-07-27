Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина: зачем (ВИДЕО)

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель решила направить свою книгу, которую недавно опубликовала после своей работы в Офисе президента Украины в администрацию Путина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию на странице Юлии Мендель в Facebook.

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

В своем посте к опубликованному видео, где она оставляет автограф и подтверждает свой факт отправки книги на русском языке спикеру Путина Дмитрию Пескову, Мендель заявила что ему будет полезно узнать о том, что в мире существует другая точка зрения.

Кроме этого, екс-спикер Зеленского подчеркнула, что просто сделала подарок пресс-секретарю президента России от себя, как бывшего пресс-секретаря президента Украины.

Известно, что в конце апреля 2021 журналистка уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины. Вместо этого она пошла работать в советники по международной коммуникации на Банковой.



Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как Мендель назвал и описал в своей книге Богдана, Гончарука и Порошенко.

Книга бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, в понедельник, 19 июля вышла в свет. Юлия Мендель назвал свой рассказ "Каждый из нас президент". В ней автор рассказала о своей работе в должности спикера президента, а еще — о политиках и их работу. В книге она много хвалила Зеленского, ругала Порошенко, а бывшего руководителя правительства Алексея Гончарука назвала "Двумя метрами секса". Не обошла автор Андрея Богдана, назвав политика "хамоватым Люмпеном". Известно, что книга "Каждый из нас президент" стоит от 190 до 230 гривен. Цены в разных книжных магазинах — разные.

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