Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина: зачем (ВИДЕО)

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МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель решила направить свою книгу, которую недавно опубликовала после своей работы в Офисе президента Украины в администрацию Путина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию на странице Юлии Мендель в Facebook.
Юлия Мендель (фото из открытых источников)
В своем посте к опубликованному видео, где она оставляет автограф и подтверждает свой факт отправки книги на русском языке спикеру Путина Дмитрию Пескову, Мендель заявила что ему будет полезно узнать о том, что в мире существует другая точка зрения.
Кроме этого, екс-спикер Зеленского подчеркнула, что просто сделала подарок пресс-секретарю президента России от себя, как бывшего пресс-секретаря президента Украины.
Известно, что в конце апреля 2021 журналистка уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины. Вместо этого она пошла работать в советники по международной коммуникации на Банковой.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как Мендель назвал и описал в своей книге Богдана, Гончарука и Порошенко.
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