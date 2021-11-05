Медведчук: Верховная Рада признала, что зона свободной торговли с ЕС невыгодна для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития признал, что экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС невыгодна для украинской стороны и за время действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС Украина так и не смогла компенсировать ущерб от потери российского рынка. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, пишет пресс-служба партии.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Политик подчеркнул, что в парламенте признали, что Украина экспортирует в Европу свое сырье, а ввозит преимущественно высокотехнологичную продукцию.
Он также напомнил, что представители ОПЗЖ не раз проводили конференции и круглые столы, являлись инициаторами экспертных дискуссий и на всех уровнях разъясняли угрозы и риски введения Киевом зоны свободной торговли с ЕС, причем подтверждая это расчетами прогнозируемых прямых и непрямых убытков государства.
Учитывая сложившуюся ситуацию, по мнению председателя Политсовета ОПЗЖ, основная задача действующей власти ‒ это денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС и смена курса страны.
"Украина уже дорого заплатила за ошибки и просчеты евроинтеграторов, поставивших собственные политические амбиции выше национальных интересов. Поэтому сегодня задача власти – не усугубить ситуацию попытками выторговать мнимые послабления или преференции от европейской стороны, а незамедлительно и кардинальным образом менять положение дел. Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны", – подчеркнул Виктор Медведчук.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости