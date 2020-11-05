Медведчук: Украинская власть должна продолжить переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Язык
BTC/USD
14997.74
ETH/USD
411.23
LTC/USD
58.49
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук считает, что своим отказом от переговоров по закупкам единственной в мире российской вакцины против коронавируса, украинская власть в очередной раз поставила свои политические амбиции выше жизней миллионов граждан нашей страны.
Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ
Об этом политик заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сегодня, 5 ноября.
Лидер ОПЗЖ напомнил, что о закупках российской вакцины уже объявила одна из частных клиник Израиля. Беларусь договорилась о совместном производстве вакцины на своей территории. В целом, в мире уже 50 стран выразили готовность покупать или производить российскую вакцину. Просто потому, что других вакцин от коронавируса не существует.
По словам народного депутата, Зеленский и вся украинская власть даже не собираются заботиться о здоровье миллионов украинцев.
Напомним, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук провел успешные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости