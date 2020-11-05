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Медведчук: Украинская власть должна продолжить переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Пятьдесят стран мира заявили о готовности покупать или производить российскую вакцину

сегодня, 20:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук считает, что своим отказом от переговоров по закупкам единственной в мире российской вакцины против коронавируса, украинская власть в очередной раз поставила свои политические амбиции выше жизней миллионов граждан нашей страны.

Медведчук: Украинская власть должна продолжить переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Об этом политик заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сегодня, 5 ноября. 

Лидер ОПЗЖ напомнил, что о закупках российской вакцины уже объявила одна из частных клиник Израиля. Беларусь договорилась о совместном производстве вакцины на своей территории. В целом, в мире уже 50 стран выразили готовность покупать или производить российскую вакцину. Просто потому, что других вакцин от коронавируса не существует. 

"Надо исходить из того, что если эти вакцины запущены в массовое применение в России, и это, как считают ученые России, помогает в борьбе с коронавирусом, то это надо делать, а не рассказывать и вести дискуссии философского смысла, что, если это Россия – это плохо. Но ведь других вакцин ни одна страна пока не изобрела", – отметил Виктор Медведчук.

По словам народного депутата, Зеленский и вся украинская власть даже не собираются заботиться о здоровье миллионов украинцев. 

"Я не понимаю действия украинской власти, Президента, правительства, которые занимаются непрофессиональными, примитивными и ограниченными рассуждениями, вместо того чтобы откликнуться на то предложение, которое было получено мною в беседе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины на территорию Украины для защиты украинских граждан, и заняться вопросами переговоров или о совместном производстве, или о совместном допуске для регистрации этого средства на территории Украины. Не ждать того, чего нет и того, что только обещают без конкретных условий, без конкретных обстоятельств, а думать о здоровье людей. Вот если б исходили из того, что на первом месте и во главе угла здоровье людей, защита населения Украины от коронавируса, тогда бы они действовали так, как действуют вот эти 50 стран мира, которые уже обратились за помощью в вопросе приобретения российской вакцины для защиты своего населения", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук провел успешные переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным относительно поставок российской вакцины от коронавируса в Украину.  




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Источник: https://112.ua/politika/viktor-medvedchuk-ukrainskaya-vlast-dolzhna-nemedlenno-prodolzhit-peregovory-o-zakupke-rossiyskoy-vakciny-ot-koronavirusa-556320.html
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