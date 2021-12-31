Медведчук: Страна в глубочайшем кризисе, а власть не готова к решению текущих проблем

Украина в настоящее время находится в глубочайшем
энергетическом, экономическом и социальном кризисе, и власть не готова к
этим проблемам. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
По словам политика, в скором времени в Украине может возникнуть дефицит хлеба, кондитерских изделий и молочной продукции.
"Из-за стоимости газа все это будет остановлено в ближайшие
дни, потому что уже на январь цены на газ для этих предприятий вырастут
до 73 грн за кубический метр. То есть фактически они вырастут где-то в
2-3 раза даже с октября. Но 73% это уже стало своего рода, как и 73 грн,
какой-то роковой цифрой для Украины. Но я могу утверждать, что власть не
готова к этим проблемам, так как страна находится в глубочайшем
энергетическом, экономическом и социальном кризисе", — заявил политик.
"Более того, где брать газ — неизвестно, так как контракта
на газ у нас нет. Мы сегодня занимаемся тем, что отбираем газ из трубы
газотранспортной, которая идет из России в Европу, пытаемся договориться
и купить этот газ в Европе по тем ценам, которые есть сегодня на оптовых рынках. У нас нет сегодня угля, мы не знаем, где его взять, и
цены на него тоже выросли. То есть мы столкнулись сразу с несколькими
проблемами энергетическими, которые власть не способна решать, не знает,
как решать, да и в принципе, я вам открою государственную тайну, она не
собирается это делать. Потому что самое главное сегодня — пиар-акции:
отвлечь внимание людей и рассказать о грядущей войне, о грядущем вторжении, о
том, что надо поставить на учет женщин, организовать территориальную
оборону и вообще готовиться к войне, а не думать о газе, о тепле, о
хлебе, о молочной продукции и многом другом", — подчеркнул Виктор
Медведчук.
При этом он добавил: "Поэтому вот эта ограниченность
сегодняшней власти — это
свидетельство того, в насколько тяжелейшей ситуации оказались люди в
Украине и страна в целом. Более того, на сегодняшний день я вам хочу сказать, что, безусловно,
просчеты и ошибки власти, они были заметны еще
с 2019 года. А сегодня они просто проявились в кризисе, который страна,
я это утверждаю, не испытывала за все годы независимости".
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