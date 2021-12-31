Медведчук: Страна в глубочайшем кризисе, а власть не готова к решению текущих проблем

Украина в настоящее время находится в глубочайшем энергетическом, экономическом и социальном кризисе, и власть не готова к этим проблемам. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, пишет 112 юа.



Виктор Медведчук, фото из открытых источников

По словам политика, в скором времени в Украине может возникнуть дефицит хлеба, кондитерских изделий и молочной продукции.

"Из-за стоимости газа все это будет остановлено в ближайшие дни, потому что уже на январь цены на газ для этих предприятий вырастут до 73 грн за кубический метр. То есть фактически они вырастут где-то в 2-3 раза даже с октября. Но 73% это уже стало своего рода, как и 73 грн, какой-то роковой цифрой для Украины. Но я могу утверждать, что власть не готова к этим проблемам, так как страна находится в глубочайшем энергетическом, экономическом и социальном кризисе", — заявил политик.

"Более того, где брать газ — неизвестно, так как контракта на газ у нас нет. Мы сегодня занимаемся тем, что отбираем газ из трубы газотранспортной, которая идет из России в Европу, пытаемся договориться и купить этот газ в Европе по тем ценам, которые есть сегодня на оптовых рынках. У нас нет сегодня угля, мы не знаем, где его взять, и цены на него тоже выросли. То есть мы столкнулись сразу с несколькими проблемами энергетическими, которые власть не способна решать, не знает, как решать, да и в принципе, я вам открою государственную тайну, она не собирается это делать. Потому что самое главное сегодня — пиар-акции: отвлечь внимание людей и рассказать о грядущей войне, о грядущем вторжении, о том, что надо поставить на учет женщин, организовать территориальную оборону и вообще готовиться к войне, а не думать о газе, о тепле, о хлебе, о молочной продукции и многом другом", — подчеркнул Виктор Медведчук.

При этом он добавил: "Поэтому вот эта ограниченность сегодняшней власти — это свидетельство того, в насколько тяжелейшей ситуации оказались люди в Украине и страна в целом. Более того, на сегодняшний день я вам хочу сказать, что, безусловно, просчеты и ошибки власти, они были заметны еще с 2019 года. А сегодня они просто проявились в кризисе, который страна, я это утверждаю, не испытывала за все годы независимости".

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