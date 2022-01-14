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Медведчук рассказал, что является фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

Лидер партии ОПЗЖ считает, что взаимопонимание между Украиной и Россией может быть достигнуто

сегодня, 13:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя, пишет 112 юа.

Медведчук рассказал, что является фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Книга вышла в рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный совет которого вошли известные политические и общественные деятели России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.

Также в предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора Черномырдина.

По словам Медведчука, "о милосердии, добродушии, сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью, непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием".

"И потому великий Гоголь современен, как и Пушкин, Шевченко, Шекспир или Достоевский, как все гении, которые рождаются редко, но живут в наших сердцах вечно. Живут, чтобы пробуждать милосердие, без которого мир превращается в войну, а дружба искажается злорадством. И все же, я думаю, главное поучение нашего великого Гоголя, которое должно быть услышано потомками, это его твердая уверенность в необходимости и неизбежности братских, дружеских отношений между двумя народами – русскими и украинским, его представление о благородстве и товариществе", – пишет Медведчук.

"Талант Гоголя отличается не только мудростью, но и пророческим даром, умением понимать высшую суть вещей и событий. Потому он и писал: "Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью". И как бы ни было больно – но "бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости". Гоголь правдив и честен перед собой и перед обществом, в котором "сквозь видимый смех льются невидимые миру слезы". Признанный миром гений, Николай Васильевич Гоголь дорог нам, его потомкам, и всем своим творчеством, и тем, что, будучи украинцем по месту рождения, сути и сущности, сумел именно на русском языке сказать немеркнущие слова о любви и дружбе, о мире и главных его ценностях. Сказать так, как ни до него, ни после никто сказать не смог", – подчеркивает Медведчук.

Отметим, что в издании представлены практически все сочинения Гоголя без сокращений, а также статьи и отрывки произведений, которые не публиковались при жизни писателя.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-obshhnost-istorii-kultury-tradiciy-i-v-celom-mirovozzreniya-yavlyayutsya-fundamentom-dlya-vzaimoponimaniya-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey-604107.html
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