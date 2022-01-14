Медведчук рассказал, что является фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

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Козлова Альбіна
Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются
фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом глава
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный
депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному
российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя, пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Книга вышла в рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный совет которого вошли известные политические и общественные деятели России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.
Также в предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора Черномырдина.
По словам Медведчука, "о милосердии, добродушии, сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью, непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием".
"Талант Гоголя отличается не только мудростью, но и пророческим даром, умением понимать высшую суть вещей и событий. Потому он и писал: "Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью". И как бы ни было больно – но "бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости". Гоголь правдив и честен перед собой и перед обществом, в котором "сквозь видимый смех льются невидимые миру слезы". Признанный миром гений, Николай Васильевич Гоголь дорог нам, его потомкам, и всем своим творчеством, и тем, что, будучи украинцем по месту рождения, сути и сущности, сумел именно на русском языке сказать немеркнущие слова о любви и дружбе, о мире и главных его ценностях. Сказать так, как ни до него, ни после никто сказать не смог", – подчеркивает Медведчук.
Отметим, что в издании представлены практически все сочинения Гоголя без сокращений, а также статьи и отрывки произведений, которые не публиковались при жизни писателя.
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