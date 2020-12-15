Медики Украины пригрозили властям национальной забастовкой

О плачевном уровне зарплат медицинских работников в Украине известно, пожалуй, всем. Украинские врачи массово выезжают за рубеж в надежде на более высокий заработок. О возможном кадровом голоде в отрасли заявил и министр здравоохранения Максим Степанов. А теперь к проблеме подключились и медработники. В социальных сетях и телеграм-каналах распространяется видео, в котором врачи, лаборанты, медсестры называют себя и требуют от властей обратить внимание на обещания поднять зарплаты.

На видео врачи говорят, что их зарплаты 7000, 8000, 6000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.

"Мой должностной оклад — 5385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы, как народные депутаты — будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, по ваше человечное отношение к медицинским работникам", — говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.





Накануне медики объявили о начале национального флешмоба #врятуйлікаря. Некоторые СМИ со ссылкой на источники в медицинских ассоциациях сообщают, что в случае игнорирования властью требований работников медицинской отрасли дело может закончится национальной забастовкой.

Как сообщал портал "Комментарии", народные избранники на некоторое время на 50 процентов увеличили месячный фонд заработной платы своим помощникам. Уже в этом месяце каждый нардеп получит бюджет для денежного содержания подчиненным в размере пятидесяти прожиточных минимумов для трудоспособных граждан вместо двадцати пяти. Произведя несложные математические расчеты, можно посчитать, что за декабрь помощники одного народного депутату в общей сумме получат 105 100 грн.

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