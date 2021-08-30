Медицинский осмотр для школьников: в Минздраве назвали новые правила и сроки

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Лиля Воробьева
Первоклассники и все остальные ученики перед началом обучения должны посетить врачей и принести в учебное заведение, где учатся, специальную форму № 086-1 / о, где будет указано результаты медицинского профилактического осмотра.
Медосмотр у школьников (фото из открытых источников)
Об обязательности такого визита к врачам перед началом обучения и его новациях проинформировало Минздрава в социальной сети Facebook.
Когда будущие ученики совершили визит в медицинское учреждение, они получают две медицинские справки установленного образца, которую нужно отдать медсестре в школе.
По словам специалистов Минздрава, "это — форма № 086-1 / о. Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. И — форма № 063 / о. Карта профилактических прививок. "
Как правило, в последний месяц лета в местных поликлиниках образуются огромные очереди. Ведь с визитами к врачам идут и будущие школьники, и учащиеся старших классов. Поэтому в Министерстве советуют в конце августа приводить к врачам детей, которые только сядут за парты. Ученики старших классов должны делать это раньше, чтобы было комфортно и медикам, и им самим.
В учебных заведениях будут требовать данные о вакцинации, если вы изменили учебное заведение. Если вы делали сыну или дочери прививки, например, по медицинским показаниям, то карту о прививках нужно обновить.
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