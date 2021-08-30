Медицинский осмотр для школьников: в Минздраве назвали новые правила и сроки

Первоклассники и все остальные ученики перед началом обучения должны посетить врачей и принести в учебное заведение, где учатся, специальную форму № 086-1 / о, где будет указано результаты медицинского профилактического осмотра.

Медосмотр у школьников (фото из открытых источников)

Об обязательности такого визита к врачам перед началом обучения и его новациях проинформировало Минздрава в социальной сети Facebook.

"Профилактические медицинские осмотры школьники должны проходить один раз в год. Перед вступлением в первый класс нужно пройти комплексный медицинский осмотр, в том числе и узких специалистов. Остальные школьники могут проходить обязательный профилактический осмотр независимо от даты начала учебного года ", — советует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Когда будущие ученики совершили визит в медицинское учреждение, они получают две медицинские справки установленного образца, которую нужно отдать медсестре в школе.

По словам специалистов Минздрава, "это — форма № 086-1 / о. Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. И — форма № 063 / о. Карта профилактических прививок. "

Как правило, в последний месяц лета в местных поликлиниках образуются огромные очереди. Ведь с визитами к врачам идут и будущие школьники, и учащиеся старших классов. Поэтому в Министерстве советуют в конце августа приводить к врачам детей, которые только сядут за парты. Ученики старших классов должны делать это раньше, чтобы было комфортно и медикам, и им самим.

В учебных заведениях будут требовать данные о вакцинации, если вы изменили учебное заведение. Если вы делали сыну или дочери прививки, например, по медицинским показаниям, то карту о прививках нужно обновить.

"Профилактический медицинский осмотр у семейного врача — прекрасная возможность дополнительно проконсультироваться по поводу профилактики инфекционных и неинфекционных болезней, физической нагрузки, здорового и рационального питания ребенка. Воспользуйтесь такой возможностью и будьте здоровы! "- подытожили в министерстве.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что В Минздраве рассказали, как украинские школьники будут проходить медосмотр в 2020 году.

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