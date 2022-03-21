Медиа-фронт: как во время войны проявили себя украинская и российская журналистика

Война подразумевает множество фронтов. Собственно военный, где сражаются
армии. Дипломатический, тыловой, кибернетически, битва спецслужб. Не
менее актуальным является и информационный фронт. Издание "Комментарии"
поинтересовалось у экспертов, как проявили и проявляют себя украинские
медиа во время российско-украинской войны? А также – что станет с
российской "журналистикой" — после войны?
Фото иллюстративное / Pixabay
Единая стратегия,
безусловно, важна, но не менее важна и децентрализация медиа
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте
Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016
гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова
рассуждает так:
"Российской журналистики как таковой нет. Медиа загнаны под кремлевский
плинтус. А всё, что было создано в РФ независимое, оппозиционное, либо
закрыто (как "Эхо Москвы" и "Дождь"), либо выехало, либо преследуется.
Как я понимаю, отдельные журналисты, ютуб-каналы, ряд известных
личностей типа Невзорова, Латыниной, Фейгина, Варламова покинули РФ".
Что касается украинской журналистики, то Татьяна Попова считает хорошей
идею четырех ведущих медиа-групп ("Интер", 1+1, "Украина" и ICTV)
сделать единый марафон "Единые новости #UАразом".
"Насколько я понимаю, сейчас к нему присоединятся и другие всеукраинские
информационные каналы, в том числе из пула Порошенко, – отмечает
эксперт. – Но я выступала бы всё же за то, чтобы сохранить некую
децентрализацию в подаче новостей. Возможно, стоило бы выдавать единые
новости всем вместе в определенное время. Но важно, чтобы студии и
вещание шли независимо. Чтобы если, к примеру, прилетит снаряд в одну из
студий или взломают эфир (а уже взламывали бегущую строку на "Украина
24") — это не ударило по всему нашему вещанию. Так что единая стратегия,
безусловно, важна, но не менее важна и децентрализация медиа".
Также Татьяна Попова напоминает, что россияне уже убили в Украине
журналистов New York Times, FoxNews, а также ряд наших представителей
СМИ. Есть и раненные, и взятые в плен, в том числе журналистка hromadske Виктория Рощина, которую схватили во временно оккупированном Бердянске. Есть журналисты, которые сумели выбраться из стираемого агрессором с
лица земли Мариуполя. А есть и те представители "четвертой власти",
которые остаются в осажденном Мариуполе.
"А швейцарский фотожурналист-фрилансер Гийом Брике, у которого я брала
интервью, был избит и ограблен оккупантами в Николаевской области, на
юге Украины. Журналистская работа в Украине сейчас особенно тяжела. Но и
особенно важна, – подчеркивает Татьяна Попова. – Потому что именно
представители СМИ, объективно освещающие российско-украинскую войну,
могут доносить правдивую информацию до всего мира. Показывая, ЧТО на
самом деле происходит, во время фейковой спецоперации России, которая,
по сути своей – война на уничтожение украинской нации. Нации, дающей
оккупантам достойный отпор".
РФ превратилась в закрытый информационный пузырь
Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов подчеркивает, что российско-украинская война уже отразилась на всех видах жизни общества не только в Украине и России, но и во всем мире. Среди прочего – кардинально изменились правила игры. И наравне с огнестрельной войной полным ходом развернулась информационная, пропагандистская.
"Всем очевидно, что обычные СМИ и агрегаторы массовых коммуникаций, новые медиа — (соцсети, мессенджеры, телеграмм-каналы, twitter) и так далее выстроили новые линейки взаимосвязи со своими и внешними потребителями информации. При этом в России уже практически два десятилетия целенаправленно ликвидировали институт свободной прессы. Там зачистили как оппозиционные, так и более-менее нейтральные СМИ. Сейчас же идет охота за блогерами вплоть до уголовной ответственности. Создают условия к тотальной монополии государственной пропаганды, продолжается Zомбирование всего общества через тв и другие каналы, – отмечает Алексей Воронцов. – В результате мы видим степень поддержки войны на уровне 70% (хоть российская статистика и российские соцопросы – весьма условны)".
Продолжают, по словам эксперта, работать так называемые "фабрики троллей" в интернете, которые обстреливают лживой информацией как внутренний, так и внешний уровень. Создают картинку "общественного мнения", нужную Кремлю.
"Российская пропагандистская машина работала и работает как лживый фейкомет и дезинформатор, оправдывая убийства детей и стариков, разрушение школ, детсадиков, родильных домов, театров и т.д. Правда, работа идет всё больше на внутреннего потребителя, потому что западный рынок активно закрывают от безумного российского вещания, блокируют потоки лживой информации, – подчеркивает Алексей Воронцов. – РФ превратилась в закрытый пузырь, в том числе информационный, который вот-вот лопнет. Уверен, что после поражения России (а иначе и быть не может), ее ждет полная перезагрузка, включая обновление и власти, и медиа-среды".
Что касается нас, продолжает эксперт, то украинский информационный фронт мобилизовался – и уже не просто дает сдачи противнику, но и атакует по всем направлениям.
"Ведущие телеканалы объединились в трансляции телемарафона, предоставляя качественные и объективные сюжеты. Активно снабжает население информацией и интернет-журналистика. Лидеры общественного мнения (ЛОМы) обеспечивают необходимые запросы общества. Феноменом нашего времени стали телеграмм-каналы которые оперативно освещают всё, что происходит, – акцентирует Алексей Воронцов. – Наши журналисты прекрасно коммуницируют с зарубежными партнерами и обмениваются необходимой информацией по всем направлениям. Соцсети также полностью закрывают информфронт по всем направлениям. Мы выигрываем информационную войну, показывая военнопленных РФ, сбитую технику, потери живой силы, деморализацию врага, стримы, пресс-конференции пленных, экспертные заключения, приводя позитивную риторику власти. Сюжеты попадают и на поле врага. Так что – всё будет Украина, победа будет за нами!".
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