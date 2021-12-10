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Майнинг биткоина на заводе Коломойского: "Схемы" расследовали, где завод берет дешевую электроэнергию

Схемы расследовали, как завод Коломойского приобрел дешевую электроэнергию

сегодня, 15:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Расследование об Игоре Коломойском показало, что бизнесмен решил заняться майнингом криптовалюты и завод в Запорожье получает электроэнергию по низким ценам. Что это значит и почему такие закупки заинтересовали журналистов, рассказала автор, редактор и ведущая программы телевизионных расследований "Схемы. Коррупция в деталях" Наталья Седлецкая в Facebook.

Майнинг биткоина на заводе Коломойского: "Схемы" расследовали, где завод берет дешевую электроэнергию

Биткоин, фото из открытых источников

По ее словам, Игорь Коломойский вроде бы "осваивает новый способ заработка за счет дешевых государственных ресурсов". Седлецкая приводит несколько фактов. Во-первых, Запорожский ферросплавный завод заказал из Китая 12,5 тысячи блоков питания Bitmain и 5 560 блоков модели Bitfury из Грузии. Сумма оборудования – 750 миллионов гривен.

Однако журналистов заинтересовала цена, по которой Запорожский ферросплавный завод получает электроэнергию через трейдера у государственного предприятия "Энергоатом". Как оказалось, цена одного киловата очень выгодна и составляет – от 1 до 2 гривен за киловатт-час.

"Этот рынок устроен сложно, но вот простое сравнение – для других украинских майнеров доступная цена в среднем вдвое выше, и составляет около 3-4 гривны за киловатт-час", – пояснила Седлецкая.

Структуры бизнесмена давно занимаются майнингом в Грузии. Об этом известно, из судебного процесса между "Приватбанком" и его бывшими владельцами в Лондоне. В 2017 году компания Gergian Manganese, связанная с этими структурами, инвестировала 50 млн долларов в ферму по майнингу криптовалюты. К 2021 году ферма должна была принести 50 тысяч биткоинов.

Журналисты говорят, что Коломойский решил перенести свою ферму из Грузии в Украину и увеличить ее мощь.

"90% акций завода ферросплавов владеют пять кипрских фирм, которыми владеют другие оффшоры, имеющие связи с олигархами. Это предприятие причисляют к сфере влияния группы "Приват"", — говорится в расследовании.

Аукцион по продаже электроэнергии для завода прошел 21 декабря 2020 года. Продавец "Энергоатом. Трейдинг" установил цену 1400 грн/МВт в год. Покупатель "Юнайтед Энерджи" купил электроэнергию за 1150 грн/МВт. То есть выходит, что за киловатт это примерно одна гривна с копейками. Журналисты говорят, что такая цена не доступна украинским майнерам. Таким образом, "Энергоатом" не дополучил 2,7 млрд грн за проданное количество электроэнергии.

Эксперт в сфере энергетики Алексей Михайленко говорит, что правила аукциона были не оптимальными и создавали условия, чтобы можно было решать, кому сколько отдавать ресурсов. Это не было нарушением законодательства, говорит эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацсовет по теле и радиовещанию сообщил новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский, как бенефициарный владелец канала "1 1", вышел из состава наблюдательного совета СМИ.



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Источник: https://www.facebook.com/643342651/posts/10159997179932652/
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