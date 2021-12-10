Майнинг биткоина на заводе Коломойского: "Схемы" расследовали, где завод берет дешевую электроэнергию

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Козлова Альбіна
Расследование об Игоре Коломойском показало, что бизнесмен решил заняться майнингом криптовалюты и завод в Запорожье получает электроэнергию по низким ценам. Что это значит и почему такие закупки заинтересовали журналистов, рассказала автор, редактор и ведущая программы телевизионных расследований "Схемы. Коррупция в деталях" Наталья Седлецкая в Facebook.
Биткоин, фото из открытых источников
По ее словам, Игорь Коломойский вроде бы "осваивает новый способ заработка за счет дешевых государственных ресурсов". Седлецкая приводит несколько фактов. Во-первых, Запорожский ферросплавный завод заказал из Китая 12,5 тысячи блоков питания Bitmain и 5 560 блоков модели Bitfury из Грузии. Сумма оборудования – 750 миллионов гривен.
Однако журналистов заинтересовала цена, по которой Запорожский ферросплавный завод получает электроэнергию через трейдера у государственного предприятия "Энергоатом". Как оказалось, цена одного киловата очень выгодна и составляет – от 1 до 2 гривен за киловатт-час.
Структуры бизнесмена давно занимаются майнингом в Грузии. Об этом известно, из судебного процесса между "Приватбанком" и его бывшими владельцами в Лондоне. В 2017 году компания Gergian Manganese, связанная с этими структурами, инвестировала 50 млн долларов в ферму по майнингу криптовалюты. К 2021 году ферма должна была принести 50 тысяч биткоинов.
Журналисты говорят, что Коломойский решил перенести свою ферму из Грузии в Украину и увеличить ее мощь.
Аукцион по продаже электроэнергии для завода прошел 21 декабря 2020 года. Продавец "Энергоатом. Трейдинг" установил цену 1400 грн/МВт в год. Покупатель "Юнайтед Энерджи" купил электроэнергию за 1150 грн/МВт. То есть выходит, что за киловатт это примерно одна гривна с копейками. Журналисты говорят, что такая цена не доступна украинским майнерам. Таким образом, "Энергоатом" не дополучил 2,7 млрд грн за проданное количество электроэнергии.
Эксперт в сфере энергетики Алексей Михайленко говорит, что правила аукциона были не оптимальными и создавали условия, чтобы можно было решать, кому сколько отдавать ресурсов. Это не было нарушением законодательства, говорит эксперт.
Как сообщал портал "Комментарии", Нацсовет по теле и радиовещанию сообщил новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский, как бенефициарный владелец канала "1 1", вышел из состава наблюдательного совета СМИ.
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