МАУ отменяет ряд рейсов за границу

Компания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов за границу в связи с запретом въезда на территорию страны иностранцам, введенным Кабинетом министров Украины. Об этом говорится в сообщении МАУ.

В уведомлении идет речь о том, что с 14 сентября авиакомпания полностью отменяет рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины, Женеву, Дели, Берлин и Кишинев.

Фото: МАУ

Кроме того, с 20 сентября отменяется рейс из Киева в Херсон. Также сократится количество рейсов из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубаи, Стамбул, Тель-Авив.

Уточняется, что в общем пассажиропотоке МАУ доля иностранцев на данный момент составляет порядка 60%. В связи с этим компания рассматривает несколько вариантов.

"Мы сейчас должны принять решение о планах авиакомпании на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикацию текста Постановления КМУ, и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания Постановления. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе - радикальный", - отметил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.

Как итог, говорится в сообщении, решение МАУ по плану полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений - Кабмином, Государственной авиационной службой, Госпогранслужбой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Иране в январе нынешнего года.

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