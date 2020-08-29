МАУ отменяет ряд рейсов за границу

Язык
BTC/USD
11504.49
ETH/USD
394.31
LTC/USD
57.06
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Компания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд
рейсов за границу в связи с запретом въезда на территорию страны иностранцам, введенным Кабинетом
министров Украины. Об этом говорится в сообщении МАУ.
В уведомлении идет речь о том, что с 14 сентября авиакомпания
полностью отменяет рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины,
Женеву, Дели, Берлин и Кишинев.
Фото: МАУ
Кроме того, с 20 сентября отменяется рейс из Киева в
Херсон. Также сократится количество рейсов из Киева в Одессу, Париж,
Дюссельдорф, Брюссель, Дубаи, Стамбул, Тель-Авив.
Уточняется, что в общем пассажиропотоке МАУ доля
иностранцев на данный момент составляет порядка 60%. В связи с этим компания
рассматривает несколько вариантов.
"Мы сейчас должны принять решение о планах авиакомпании
на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы,
конечно, будем ждать публикацию текста Постановления КМУ, и принимать решение об
отмене рейсов, исходя из содержания Постановления. Мы рассматриваем несколько
вариантов, в том числе - радикальный", - отметил гендиректор МАУ Евгений
Дыхне.
Как итог, говорится в сообщении, решение МАУ по плану
полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых
решений - Кабмином, Государственной авиационной службой, Госпогранслужбой.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в МИД рассказали,
насколько может затянуться расследование авиакатастрофы
самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Иране в январе нынешнего
года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости