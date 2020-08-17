Авиакатастрофа самолета МАУ: в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование

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Татьяна Веремеева
Расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в
Иране в январе нынешнего года может затянуться на период до пяти лет. Об этом
заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью "Цензор.нет".
Енин полагает, что сроки, на которые может затянуться расследование дела,
будут зависеть от политической воли иранской стороны. Он также напомнил, как
проходили расследования похожих авиакатастроф. В частности, крушение над Черным
морем российского самолета, на борту которого были граждане России и Израиля.
Тогда процесс урегулирования длился около 2 лет.
Замминистра также обратил внимание на то, что если дело о крушении самолета
МАУ будут рассматривать в международных судах, то там этот процесс занимает не
меньше 5 лет.
Напомним, Иран готов провести следующий
раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с
катастрофой самолета МАУ в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила
готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций. Соответствующее
заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по вопросам катастрофы
самолета МАУ Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Украины
Дмитрием Кулебой.
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