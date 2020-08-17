kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.08.2020

BTC/USD

12319.43

ETH/USD

438.98

LTC/USD

67.23

НБУ 17.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Авиакатастрофа самолета МАУ: в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиакатастрофа самолета МАУ: в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование

В МИД ожидают, что с учетом подобной практики в международных судах, дело будут рассматривать несколько лет

сегодня, 19:27
Автор:

Татьяна Веремеева

Расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране в январе нынешнего года может затянуться на период до пяти лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью "Цензор.нет".

Енин полагает, что сроки, на которые может затянуться расследование дела, будут зависеть от политической воли иранской стороны. Он также напомнил, как проходили расследования похожих авиакатастроф. В частности, крушение над Черным морем российского самолета, на борту которого были граждане России и Израиля. Тогда процесс урегулирования длился около 2 лет.

Авиакатастрофа самолета МАУ: в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование

Замминистра также обратил внимание на то, что если дело о крушении самолета МАУ будут рассматривать в международных судах, то там этот процесс занимает не меньше 5 лет.

Напомним,  Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета МАУ в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций. Соответствующее заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!