Авиакатастрофа самолета МАУ: в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование

Расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране в январе нынешнего года может затянуться на период до пяти лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью "Цензор.нет".



Енин полагает, что сроки, на которые может затянуться расследование дела, будут зависеть от политической воли иранской стороны. Он также напомнил, как проходили расследования похожих авиакатастроф. В частности, крушение над Черным морем российского самолета, на борту которого были граждане России и Израиля. Тогда процесс урегулирования длился около 2 лет.

Замминистра также обратил внимание на то, что если дело о крушении самолета МАУ будут рассматривать в международных судах, то там этот процесс занимает не меньше 5 лет.

Напомним, Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета МАУ в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций. Соответствующее заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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