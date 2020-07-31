Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран сообщил, когда согласится на следующий раунд переговоров

Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующее заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсен Бахарванд на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Он (Бахарванд – ред.) подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций", – сообщили в МИД.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать коммуникацию по полному выполнению достигнутых накануне договоренностей.

Ранее "Комментарии" писали, что Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что их специалисты закончили расшифровку данных с "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!