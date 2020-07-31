Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран сообщил, когда согласится на следующий раунд переговоров

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Татьяна Веремеева
Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулирования вопросов связанных с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Соответствующее заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по
вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсен Бахарванд на встрече с министром
иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Он (Бахарванд – ред.) подтвердил, что иранская сторона берет на себя
ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к
выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению
обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате
необходимых компенсаций", – сообщили в МИД.
Отмечается, что стороны договорились поддерживать коммуникацию по полному
выполнению достигнутых накануне договоренностей.
Ранее "Комментарии" писали, что Французское бюро по расследованию и
анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что их специалисты закончили
расшифровку данных с "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном
самолета МАУ.
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