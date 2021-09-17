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Мать, потерпевшая кораблекрушение, спасла детей, кормя их грудью, но умерла от обезвоживания

Пережившая кораблекрушение туристка с двумя детьми выживала четыре дня в открытом море и умерла

сегодня, 17:15
Автор:

Хмільовська Інна

Женщина из Венесуэлы, потерпевшая кораблекрушение 3 сентября, спасла жизни своих детей, кормив их грудью в течение четырех дней, прежде чем они скончались от обезвоживания. Об этом пишет Independent. 

Мать, потерпевшая кораблекрушение, спасла детей, кормя их грудью, но умерла от обезвоживания

Кораблекрушение, фото с открытых источников

Как сообщает Newsweek, восемь человек, в том числе Мариэли Чакон и ее семья, находились на борту лодки Thor в рекреационной поездке из Игерота на остров Ла Тортуга в штате Миранда в Венесуэле. По этому же маршруту с ними ехала еще одна лодка.

40-летняя Мариэли Чакон была на судне со своим 6-летним сыном и 2-летней дочерью. Круиз обернулся катастрофой для девяти человек на борту, когда большая волна расколола корпус судна. Чакон осталась без дела с детьми и их 25-летней няней Вероникой Мартинес. Пока они плыли под палящим солнцем, Чакон решила, что ее дети будут спасены любой ценой. Она пила собственную мочу и пыталась поддерживать их как можно более увлажненными, кормя их грудью.

Когда четыре дня спустя власти наконец нашли истощенных детей, они цеплялись за тело своей матери в маленькой спасательной шлюпке.

Также нашли живой няню — 25-летнюю Мартинес. Ее нашли в пустом холодильнике и она находится в больнице. Согласно сообщениям, дети лечились в одной из клиник в столице страны Каракасе.

Пятеро других, которые были на борту, все еще считаются пропавшими без вести, в том числе Ремис Кламбор, муж Чакон и отец ее детей, несколько друзей пары и член экипажа.

Источник в судебной медицине, цитируемый газетой La República, сказал, что жизненно важные органы матери разрушились из-за истощения электролитов. Это было вызвано обезвоживанием, которое, возможно, ускорилось ее кормлением грудью.

Умберто Чакон, отец женщины, сказал, что прогулка на лодке была "просто семейной поездкой, чтобы развлечь детей", добавило издание.

Похороны Мариэли Чакон прошли 11 сентября в столице Венесуэлы, и служба транслировалась на YouTube. Многие писали в социальных сетях, чтобы воздать должное ее жертве.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Франции штормовое море убивает людей Купавшихся во время шторма большие волны уносили на глубину. Спасатели из французского города Эро пытались помочь 12 гражданам, которых унесло течение, но вытащить на сушу удалось только семерых. Власти призывают людей воздержатся от купания в море во время плохих погодных условий. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/mom-dies-breastfeeding-shipwreck-venezuela-b1921843.html
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