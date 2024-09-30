Мать подозреваемого в убийстве Фарион обвиняет полицию в безосновательном аресте

Уже два месяца прошло со времени полиции задержанного 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра. Парень подозревается в убийстве языковеда Ирины Фарион. Министр внутренних дел выразил уверенность в достаточности собранных улик для предъявления обвинений. Однако, Елена Зинченко, мать подозреваемого в интервью для ТСН утверждает о невиновности своего сына и неправомерности его содержания под стражей.

Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион уверена в финале расследования

Никакого непосредственного доказательства его виновности нет. Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды — это незаконное решение ", — отметила мать.

Зинченко утверждает, что ее сын не имел никакого отношения к убийству Фарион, потому что он вообще не был во Львове в указанные дни.

"Славко никогда не знал Ирину Фарион лично. Он просто не мог быть замешан в этом деле", — добавляет она.

В то время как дело продолжает набирать обороты, Зинченко отмечает, что парень испытывает страх за свою жизнь, отчего и просил о защите под стражей.

"Да, он боится за свою жизнь, но мы знаем, кто ему угрожал", – комментирует Елена.

По словам матери, несмотря на сложность ситуации, ее сын остается в добром здравии и духе. Она видела его впервые после ареста и убеждает, что он в отличной форме.

Читайте на портале "Комментарии" — Львовский суд оставил под стражей Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В ходе заседания Зинченко заявил об угрозе от российских спецслужб и радикально настроенных лиц, а его защита требует продления ареста.