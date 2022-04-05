Масштабы сейчас в 10-20 раз больше: волонтеры рассказали, что сегодня очень нужно военным



















После того как 24 февраля Россия вторглась в Украину, открылся большой и мощный волонтерский фронт. Десятки людей по всей стране начали активно помогать ВСУ. Известный украинский телеведущий и политик Сергей Притула создал в Киеве волонтерский штаб. "Комментарии" в рамках эксклюзивного спецпроекта "Гуманитарная страна" решили узнать, на чем специализируется фонд Притулы, какую помощь он оказывает, и что сегодня очень нужно украинским военным.

Волонтеры рассказали о нуждах ВСУ (фото из открытых источников)

Коммуникационница Мария рассказывает, что, в первую очередь, волонтеры помогают военным, ТРО, которые находятся в "горячих точках".

"В первую очередь — это военные, те, кто сейчас выполняют боевые задания, те, кто на горячих точках, те, кто из подразделений, защищающих Киев и Киевскую область. Например, если это ТРО, которая стоит где-то в более глубоком тылу, например, в западных регионах. В настоящее время наш фокус на военных, которые на передовой, которые, каждый день в открытом контакте с россиянами, где их обстреливают. Фонд Приюты сейчас занимается и гуманитарной помощью. У нас есть большой склад на другой локации в Киеве, в который возят гуманитарную помощь из Европы. Затем эту гуманитарку распределяют городами, которым это сейчас необходимо. Но, конечно, фокус №1 — это военные", – рассказала Мария.

Кроме того, волонтерский штаб Сергея Притулы оказывает гуманитарную помощь для гражданских.

"Да, это еда, одежда, очень много детского питания, памперсы и т.д. Также очень много лекарств и специфических лекарств, например, инсулин. Из интересных поставок есть оборудование, которое мы передали в один из донорских центров в Украине. Там очень сложная техника",- рассказали волонтеры.

Поддержка ВСУ: что нужно украинским военнослужащим

Волонтеры из штаба Сергея Притулы рассказывают, что в первую очередь военным нужна броня и экипировка. Ведь масштабы потребностей сейчас в 10-20 раз больше, чем в 2014 году.

"У нас в фонде вам скажут, что очень нужно все. Также Сергей Притула очень часто сравнивает, что мы сейчас имеем с теми потребностями, которые были в 2014 году. Но масштабы проблемы сейчас в 10-20 раз больше. В первую очередь — это броня и экипировка. Это бронежилеты, каски, наколенники. Во вторую очередь — это аптечки. Также это технические средства — дроны, тепловизоры, приборы ночного видения и рации. Ранее война у нас была в двух областях, а сейчас по всей стране. У нас есть территориальная оборона, которая от государства получает только вооружение, а остальные нужды они должны покрывать сами. Плюс, потребности ВСУ выросли сейчас",- подытожила Мария.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что штаб Сергея Притулы помогает лекарствами не только военным.





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