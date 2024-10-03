Масштабный сбой в Telegram: что происходит с популярным мессенджером

В мессенджере Telegram 3 октября был зафиксирован масштабный технический сбой, что привело к многочисленным сложностям в работе сервиса, включая медленную загрузку медиафайлов и задержки при отправке сообщений. Пользователи разных стран Европы пожаловались на невозможность загрузки фотографий, видео и даже открытия ссылок.

Сообщают о масштабном сбое в Телеграм

По информации Downdetector, сбой начался около 14:00 по местному времени, и уже через несколько минут количество сообщений о проблемах выросло до тысячи.

Согласно отчету Downdetector, среди основных жалоб пользователей были сообщения о "зависании" приложения при попытке открытия чата или группы, длительное "обновление" состояния входа и невозможность загрузки изображений.





Ранее "Комментарии" писали, что утром абоненты "Киевстара" по всей Украине испытывают проблемы со связью. Компания подтвердила, что это технический сбой, затронутый особенно восточными и северными регионами. В "Киевстаре" обещают, что все наладят в ближайшие 30 минут и просят клиентов не волноваться.