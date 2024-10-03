logo

BTC/USD

60242.85

ETH/USD

2326.30

LTC/USD

62.44

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Масштабный сбой в Telegram: что происходит с популярным мессенджером
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабный сбой в Telegram: что происходит с популярным мессенджером

Пользователи Telegram пострадали от масштабного технического сбоя

сегодня, 14:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В мессенджере Telegram 3 октября был зафиксирован масштабный технический сбой, что привело к многочисленным сложностям в работе сервиса, включая медленную загрузку медиафайлов и задержки при отправке сообщений. Пользователи разных стран Европы пожаловались на невозможность загрузки фотографий, видео и даже открытия ссылок.

Масштабный сбой в Telegram: что происходит с популярным мессенджером

Сообщают о масштабном сбое в Телеграм

По информации Downdetector, сбой начался около 14:00 по местному времени, и уже через несколько минут количество сообщений о проблемах выросло до тысячи.

Согласно отчету Downdetector, среди основных жалоб пользователей были сообщения о "зависании" приложения при попытке открытия чата или группы, длительное "обновление" состояния входа и невозможность загрузки изображений.

Масштабный сбой в Telegram: что происходит с популярным мессенджером - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что утром абоненты "Киевстара" по всей Украине испытывают проблемы со связью. Компания подтвердила, что это технический сбой, затронутый особенно восточными и северными регионами. В "Киевстаре" обещают, что все наладят в ближайшие 30 минут и просят клиентов не волноваться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости