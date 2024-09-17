Масштабная проверка питания в воинских частях: Минобороны проводит инспекцию

Министерство обороны Украины осуществляет комплексную проверку питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях. Как заявил замминистра Дмитрий Клименков, проверки охватывают все этапы питания — от составов поставщиков до организации еды в частях, выполняющих боевые задания.

Министерство обороны инициирует проверки питания

Целью проведения таких проверок является обеспечение высокого качества питания военнослужащих, защищающих страну в сложнейших условиях. Инспекция включает в себя анализ условий хранения продуктов, их транспортировку, а также непосредственно процессы приготовления пищи на местах.

Участие в проверках принимают не только представители Министерства обороны и Вооруженных сил, но и специалисты Государственного оператора тыла и ветеринарной медицины. Это позволяет комплексно оценить все аспекты питания и обеспечить максимальную объективность и всесторонность проверок.

Проверки проводятся на регулярной основе без предварительного уведомления, что позволяет выявить реальное положение дел и избежать возможности подготовки к инспекции со стороны поставщиков и воинских частей.

"О результатах всех проверок сообщим отдельно. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над обеспечением качественного и сбалансированного питания для наших защитников и защитниц", – отметил Дмитрий Клименков.

Такие проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине изменят систему обеспечения питанием ВСУ. Пилотный проект новой системы планируется реализовать в некоторых регионах в 2025 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.