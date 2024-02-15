Масленица 2024: дата, украинские традиции, названия каждого дня Масляной недели

Масленица открывает весенний цикл календарных традиционных праздников украинцев, знаменуя собой веселье и радость. Он насыщенный религиозными и мифическими ритуалами, а также уникальными обрядами. В 2024 году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта — на последней неделе перед Великим постом. Дата этого праздника не является постоянной и зависит от даты Пасхи.

Масленица в Украине 2024

Рассказываем в чем суть праздника Масленицы, как называются все 7 дней Масленицы, что нужно делать в первый день Масленицы и как связаны между собой Масленица и Пасха.





В чем суть праздника Масленица и

как правильно называется Масленица в Украине

Что касается правильного наименования этого праздника, то по мнению этнографа Надежды Зяблюк, автора книги "Масленица в Украине", все термины — Масленица, Масница, Колодий и другие, тождественны и использовались для обозначения праздника в различных регионах. Таким образом, нет единственно правильного наименования.

"Масницу наши предки также называли Масленой, Масленицей, Сыропустом, Сиропусной неделей, Колодием, Колодкой, Турицей и прочими именами. Уже сами термины, использованные для обозначения этого праздника, свидетельствуют о его древности и богатой истории – о том, как он прошел путь от корней народоверия до современности", — сообщает исследователь.

Наименования Масляна, Масница, Масленица произошли от слова "масло", поскольку в течение этого праздника традиционно употреблялись блюда из набела (молочных продуктов).

По мнению ученых, эти термины появились не ранее XVI столетия. В то время как выражения "Сыропусная Неделя", "Сыропуст", "Неделя Сыропусная" использовались преимущественно в святцах, церковных книгах и летописях уже в XVI веке.

Исследовательница полагает, что Колодий и Турица являются самыми древними названиями праздника Масленицы, связанными с культом небесных светил – Солнца и Луны.

Некоторые источники предполагают, что Масленица имеет свое начало в праздновании языческого бога Велеса. В прошлом именно на Масленичной неделе украинские женщины особенно почитали святого Власия (Велеса, Волоса, Быка-Тура). Таким образом, происхождение и название праздника — Турица — становятся понятными.





Традиции и особенности празднования Масленицы в Украине





Традиции празднования Масленицы в Украине, прослеживаемые с древности, включают в себя ряд важных элементов, большинство из которых сохранено только в памяти старшего поколения, в народных легендах и заметках исследователей. Они приходят к выводу, что поскольку Масленица включает элементы астрального культа и культа предков, а также в основном лишена ритуалов, связанных с христианством, она тесно связана с древними праздниками, относящимися к народоверию – Проводами Зимы и Встречей Весны.

Наши предки верили, что коллективное выполнение ритуалов с песнями, звуками, танцами, ряжением и смехом способно изгнать божество мрака и смерти – Зиму, а также призвать жизненную Весну, приносящую тепло, свет, расцвет природы и плодородие.





Как называются все 7 дней Масленицы, Масляная неделя





Каждый день праздника Масленицы связан с уникальным наименованием, сопровождаемым специфическими обычаями, традициями и правилами поведения:

Понедельник — встреча. В первый день принято приветствовать гостей, готовить блины и украшать дом чучелом из соломы.

Вторник - ухаживание. На следующий день незамужние девушки устраивают свидания. Они приглашают гостей или отправляются гулять со своими знакомыми парнями. Считается, что если в этот день не прокатиться на санях с горки, то можно "оскорбить" Масленицу.

Среда — веселье, угощение, переменчивость. Третий день Масленицы известен как "тещиными блинами": мать жены приглашает зятя и угощает его блинами. В этот день приглашают всех желающих в гости и угощают их блинами.

Четверг — широкие развлечения. Считается, что в четверг Масленица набирает свою силу. Помимо употребления блинов, в этот день стоит устраивать гуляния.

Пятница — вечера для тещи. Несмотря на название "тещины вечера", вечером в пятницу зять угощает тещу блинами, а не наоборот. После этого считается, что у тещи и зятя налаживаются отношения, устанавливается мир и взаимопонимание.

Суббота — проводы, хитроумные посиделки. В этот вечер жена должна пригласить к себе сестру мужа (золовку), угостить ее блинами и подарить ценный подарок.

Воскресенье — прощеный день, или Прощеное воскресенье. Это завершающий день Масленицы, и его название говорит само за себя. В воскресенье принято просить прощения друг у друга и таким образом очищаться перед Великим постом.





Как связаны между собой Пасха и Масленица





В 2024 году православную Пасху будем отмечать 5 мая, а Великий пост начнется 18 марта, что означает, что Масленицу мы будем отмечать с 11 по 17 марта. То есть за неделю до Великого поста.

Масленица и Пасха — значимые праздники, которые славятся своими уникальными традициями и изысканной кулинарией. Масленица и Пасха в 2024 году - особенный период, когда можно наслаждаться весельем и вкусной пищей, в отличие от Великого поста, в течение которого воздержание от развлечений, участие в веселых мероприятиях и походы в кино не рекомендуются. Во время Великого поста рекомендуется сосредоточиться на молитве, посещении церкви и соблюдении строгого поста, который продлится 48 дней.

Масленица и Пасха связаны тем, что праздники известны своими обильными столами. Например, во время Масленицы традиционно готовят блины с разнообразными начинками, а на Пасху на праздничных столах появляются множество блюд из мяса, выпечка, вареные яйца и все, что может пожелать душа.